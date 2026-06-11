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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 11 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Avvenute le estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 11 giugno 2026. I numeri su tutte le 11 ruote con la combinazione del SuperEnalotto. Questa sera ancora nessun 6 o 5+1: il jackpot sale a 178,1 milione di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Estratti i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 11 giugno 2026. Tutte le combinazioni fortunate di questa sera, con vincite, quote e risultati in tempo reale su Fanpage.it. Al SuperEnalotto nessun 6 né 5+1 ma due 5 da 92mila euro. Il Jackpot per la prossima estrazione sale a 178,1 milione di euro per chi indovina i 6 numeri vincenti.

L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso anno, quando a Desenzano del Garda sono stati vinti oltre 35milioni di euro. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni e si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di giovedì 11 giugno 2026

  • Combinazione vincente: 40 – 22 – 7 – 44 – 87 – 21
  • Numero Jolly: 53
  • Numero Superstar: 83
  • Jackpot: 177.500.000€
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Lotto, i numeri vincenti di giovedì 11 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

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  • Bari: 53 – 23 – 77 – 51 – 86
  • Cagliari: 56 – 76 – 85 – 17 – 83
  • Firenze: 64 – 3 – 85 – 23 – 69
  • Genova: 56 – 81 – 32 – 38 – 28
  • Milano: 42 – 87 – 40 – 53 – 50
  • Napoli: 10 – 59 – 86 – 90 – 33
  • Palermo: 76 – 59 – 28 – 24 – 6
  • Roma: 76 – 55 – 69 – 15 – 74
  • Torino: 24 – 79 – 44 – 62 – 64
  • Venezia: 89 – 3 – 23 – 37 – 10
  • Nazionale: 34 – 32 – 46 – 22 – 69
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • I numeri del 10eLotto serale: 3 – 10 – 23 – 24 – 32 – 40 – 42 – 53 – 55 – 56 – 59 – 64 – 76 – 77 – 79 – 81 – 85 – 86 – 87 – 89
  • Numero oro: 53
  • Doppio oro: 53, 23
  • Numeri extra: 6-15-17-28-33-37-38-44-50-51-62-69-74-83-90
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I simboli estratti al Simbolotto

43 – Funghi
1 – Italia
21 – Lupo
29 – Diamante
13 – Rana

Vincite e quote al SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 2 da € 92.519,52
  • Punti 4: 577 da € 327,83
  • Punti 3: 23.635 da € 24,03
  • Punti 2: 372.033 da € 5,00

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 7 da € 32.783,00
  • 3 Stella: 74 da € 2.403,00
  • 2 Stella: 1.386 da € 100,00
  • 1 Stella: 8.828 da € 10,00
  • 0 Stella: 18.759 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Il Gioco del Lotto è un gioco a sorte: si scelgono cinque numeri da 1 a 90 e si punta su una delle 10 Ruote cittadine, oppure sulla Ruota Nazionale. Si può puntare anche su tutte le ruote: la giocata minima è di 1 euro, con incrementi di 0,50 centesimi, la giocata massima è di 200 euro. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruote selezionata per ambo, terno, quaterna e cinquina. Associato al gioco del Lotto c'è anche il Simbolotto: si tratta di un'opzione gratuita che permette di vincere fino a 10.000 euro indovinando fino a 5 simboli estratti su una specifica ruota.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri da 1 a 90 per una giocata minima di 1 euro per una combinazione di gioco. Per ogni concorso viene estratto anche il numero Jolly, con il quale è possibile indovinare la combinazione del 5+1. Le categorie di vincita sono 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6. Inoltre, è possibile provare ad aumentare le possibilità di vincita con il numero SuperStar, scelto sempre da 1 a 90, al costo di 0.50 centesimi.

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