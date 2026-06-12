Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 12 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Sono state effettuate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 12 giugno 2026: i risultati, con vincite e quote, aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 178,1 milioni di euro. Nessun 6 o 5+1.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di venerdì 12 giugno 2026

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Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 12 giugno 2026: le estrazioni delle lotterie in diretta su Fanpage.it. Sono stati estratti tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del Superenalotto e i numeri, oro, doppio oro ed extra del 10eLotto serale. Al Superenalotto questa sera in palio un jackpot di 178,1 milioni di euro. Nessun 6 o 5+1. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda portò a casa oltre 35 milioni. Consulta Fanpage.it per l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri più ritardatari aggiornati. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di venerdì 12 giugno 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 18 – 24 – 68 – 75 – 83 – 42

Numero Jolly: 26

Numero Superstar: 20

Jackpot:178.100.000 €

Lotto, i numeri vincenti del 12 giugno 2026

Bari: 45 – 77 – 23 – 71 – 83

Cagliari: 32 – 55 – 16 – 31 – 22

Firenze: 40 – 37 – 50 – 42 – 86

Genova: 65 – 69 – 52 – 36 – 27

Milano: 59 – 56 – 79 – 37 – 64

Napoli: 8 – 9 – 43 – 71 – 28

Palermo: 46 – 79 – 55 – 1 – 67

Roma: 87 – 71 – 59 – 1 – 89

Torino: 51 – 38 – 48 – 22 – 31

Venezia: 76 – 56 – 16 – 52 – 33

Nazionale: 35 – 55 – 72 – 48 – 67

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 8 – 9 – 23 – 32 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 51 – 55 – 56 – 59 – 65 – 69 – 71 – 76 – 77 – 79 – 87

Numero oro: 45

Doppio oro: 45,77

Numeri extra: 1-16-22-27-28-31-36-42-43-48-50-52-64-83-86

I simboli estratti al Simbolotto

22 BALESTRA

2 MELA

5 MANO

27 SCALA

20 FESTA

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 vincono 36.395,34 euro

Punti 4: 420 vincono 356,43 euro

Punti 3: 14.840 vincono 30,17 euro

Punti 2: 236.622 vincono 5,85 euro

Quote Superstar:

5 Stella: 0

4 Stella: 1 vince 35.643,00 euro

3 Stella: 68 vincono 3.017,00 euro

2 Stella: 1.356 vincono 100 euro

1 Stella: 9.491 vincono 10 euro

0 Stella: 23.303 vincono 5 euro

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote delle diverse città e una Nazionale. È possibile anche giocare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, si tratta di un gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al Superenalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima di almeno 1 euro di importo. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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