Lotto e SuperEnalotto, cambiano le estrazioni per il 25 aprile e 1 maggio 2026: le nuove date in calendario

Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto subiranno modifiche per le festività del 25 aprile e 1° maggio, come previsto dal regolamento. Il concorso del 25 aprile slitta al 27 aprile, quello del 1° maggio al 2 maggio, con l’estrazione del 2 maggio rinviata a lunedì 4 maggio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto subiranno alcune modifiche in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026, come previsto dal regolamento delle lotterie.

Le date originarie vengono infatti posticipate: il concorso del SuperEnalotto previsto per sabato 25 aprile slitta a lunedì 27 aprile, mentre quello di venerdì 1° maggio viene recuperato sabato 2 maggio. Il calendario subisce poi un ulteriore effetto a catena, con l’estrazione di sabato 2 maggio rinviata a lunedì 4 maggio.

Le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per la Festa del 25 aprile: le nuove date

In occasione della Festa della Liberazione, le estrazioni previste per sabato 25 aprile non si svolgeranno regolarmente. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il concorso n. 67 viene posticipato a lunedì 27 aprile 2026.

Una variazione che segue le regole previste per i giorni festivi: quando l’estrazione coincide con una festività nazionale, viene automaticamente rinviata alla prima data utile.

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto del 1° maggio: il calendario

Anche per la Festa dei Lavoratori sono previste modifiche. L’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 1° maggio viene spostata a sabato 2 maggio 2026. Questo comporta un ulteriore slittamento: il concorso già previsto per sabato 2 maggio viene rinviato a lunedì 4 maggio.

Il calendario delle estrazioni, quindi, si adatta alle festività mantenendo comunque la continuità dei concorsi, con un sistema di recupero che evita la cancellazione delle giocate ma ne modifica soltanto la collocazione nel corso della settimana.

Ecco dunque tutte le date e i rinvii per Lotto e Superenalotto tra 25 aprile e primo maggio: