Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio 2026, Festa dei lavoratori, saranno spostate: quando verranno recuperati gli appuntamenti con le lotterie e cosa dice il regolamento dei concorsi a premi.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e SuperEnalotto

L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per venerdì 1° maggio 2026 non si terrà. In quest'occasione si celebra infatti la Festa dei Lavoratori e, come stabilito dal regolamento dei giochi a premi, durante le festività le estrazioni non possono svolgersi.

La ricorrenza, che quest’anno cade di venerdì e quindi in una giornata in cui normalmente ci sono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e altri concorsi, ha reso necessario uno spostamento del calendario settimanale delle lotterie, un cambiamento simile a quello già osservato per le altre festività nazionali, come la passata Festa della Liberazione del 25 aprile.

Come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione di venerdì 1° maggio 2026 del Lotto e dei giochi connessi alle estrazioni è spostata a sabato 2 maggio 2026. Si recupera dunque domani.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Anche per quanto riguarda il concorso del Superenalotto (il numero 70) e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” l’estrazione di venerdì 1° maggio è ugualmente rimandata a sabato 2 maggio 2026.

Di conseguenza l'estrazione ordinaria di sabato 2 maggio verrà spostata. I concorsi numero 71 di Lotto, Superenalotto e 10eLotto verranno recuperati il prossimo lunedì 4 maggio.

Avremo quindi una doppia variazione consecutiva: nessun concorso quindi verrà annullato, ma semplicemente recuperato nei giorni successivi alla festività.

Di seguito, il calendario aggiornato per le estrazioni questa settimana:

  • Venerdì 1° maggio: nessuna estrazione;
  • Sabato 2 maggio: si recupera l'estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio;
  • Lunedì 4 maggio: si recupera l'estrazione ordinaria di sabato 2 maggio (concordo numero 71).

A parte le modifiche legate alla Festa dei Lavoratori del 1° maggio, le estrazioni riprenderanno come di consueto: si estrae il martedì, giovedì, venerdì e sabato, a partire dalle 20.00. È bene precisare che il rinvio previsto dal regolamento non ha alcun impatto sulle probabilità di vincita né sull’esito dei concorsi.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Iran
Iran, Trump: "Teheran vuole l’accordo. Valuto il ritiro truppe Usa dall'Italia, non ci ha aiutato"
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views