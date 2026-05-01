Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio 2026, Festa dei lavoratori, saranno spostate: quando verranno recuperati gli appuntamenti con le lotterie e cosa dice il regolamento dei concorsi a premi.

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L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per venerdì 1° maggio 2026 non si terrà. In quest'occasione si celebra infatti la Festa dei Lavoratori e, come stabilito dal regolamento dei giochi a premi, durante le festività le estrazioni non possono svolgersi.

La ricorrenza, che quest’anno cade di venerdì e quindi in una giornata in cui normalmente ci sono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e altri concorsi, ha reso necessario uno spostamento del calendario settimanale delle lotterie, un cambiamento simile a quello già osservato per le altre festività nazionali, come la passata Festa della Liberazione del 25 aprile.

Come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione di venerdì 1° maggio 2026 del Lotto e dei giochi connessi alle estrazioni è spostata a sabato 2 maggio 2026. Si recupera dunque domani.

Anche per quanto riguarda il concorso del Superenalotto (il numero 70) e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” l’estrazione di venerdì 1° maggio è ugualmente rimandata a sabato 2 maggio 2026.

Di conseguenza l'estrazione ordinaria di sabato 2 maggio verrà spostata. I concorsi numero 71 di Lotto, Superenalotto e 10eLotto verranno recuperati il prossimo lunedì 4 maggio.

Avremo quindi una doppia variazione consecutiva: nessun concorso quindi verrà annullato, ma semplicemente recuperato nei giorni successivi alla festività.

Di seguito, il calendario aggiornato per le estrazioni questa settimana:

Venerdì 1° maggio: nessuna estrazione;

nessuna estrazione; Sabato 2 maggio: si recupera l'estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio;

si recupera l'estrazione di e di venerdì 1° maggio; Lunedì 4 maggio: si recupera l'estrazione ordinaria di sabato 2 maggio (concordo numero 71).

A parte le modifiche legate alla Festa dei Lavoratori del 1° maggio, le estrazioni riprenderanno come di consueto: si estrae il martedì, giovedì, venerdì e sabato, a partire dalle 20.00. È bene precisare che il rinvio previsto dal regolamento non ha alcun impatto sulle probabilità di vincita né sull’esito dei concorsi.