Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 155,3 milioni di euro. Con l’estrazione di oggi si recupera quella di sabato 25 aprile.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di lunedì 27 aprile 2026
Estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di lunedì 27 aprile 2026
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi lunedì 27 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 155,3 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 67. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 dei giorni dell'estrazione, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Con l'estrazione di oggi, 27 aprile, si recupera quella di sabato 25 aprile, slittata per il calendario festività.

Estrazioni Lotto 27 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • BARI
  • CAGLIARI
  • FIRENZE
  • GENOVA
  • MILANO
  • NAPOLI
  • PALERMO
  • ROMA
  • TORINO
  • VENEZIA
  • NAZIONALE

I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di lunedì 27 aprile 2026

La sestina vincente:

  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di lunedì 27 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

Leggi anche
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile 2026 non ci saranno: quando si recupera
  • Numero oro:
  • Numeri doppio oro:
  • Numeri extra:

Vincite e quote del concorso Superenalotto n. 67 con le quote Superstar di lunedì 27 aprile 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Aggiunto: Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Aggiunto:

Come si gioca al SuperEnalotto

Aggiunto: Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio. Parte l'istruttoria
La risposta di Minetti: "Su di me notizie false e diffamatorie", e annuncia azioni legali
Il caso del minore "abbandonato" di cui la 41enne deve prendersi cura non torna: il Quirinale interviene
Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views