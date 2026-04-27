Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi lunedì 27 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 155,3 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 67. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 dei giorni dell'estrazione, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Con l'estrazione di oggi, 27 aprile, si recupera quella di sabato 25 aprile, slittata per il calendario festività.
Estrazioni Lotto 27 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI
- CAGLIARI
- FIRENZE
- GENOVA
- MILANO
- NAPOLI
- PALERMO
- ROMA
- TORINO
- VENEZIA
- NAZIONALE
I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di lunedì 27 aprile 2026
La sestina vincente:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di lunedì 27 aprile 2026
La combinazione del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numeri doppio oro:
- Numeri extra:
Vincite e quote del concorso Superenalotto n. 67 con le quote Superstar di lunedì 27 aprile 2026:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Aggiunto: Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.
Aggiunto:
Come si gioca al SuperEnalotto
Aggiunto: Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.