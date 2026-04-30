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Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 30 aprile 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 156,8 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 30 aprile 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 30 aprile 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 30 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 156,8 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 68. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa settimana, in vista del ponte del Primo Maggio, il calendario delle estrazioni subisce delle variazioni.

Estrazioni Lotto 30 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 2 – 58 – 76 – 30 – 50
  • Cagliari: 28 – 6 – 35 – 51 – 39
  • Firenze: 46 – 27 – 71 – 88 – 50
  • Genova: 1 – 8 – 15 – 17 – 38
  • Milano: 82 – 50 – 87 – 51 – 2
  • Napoli: 65 – 38 – 37 – 53 – 46
  • Palermo: 56 – 62 – 58 – 10 – 67
  • Roma: 57 – 82 – 49 – 80 – 2
  • Torino: 39 – 74 – 29 – 35 – 47
  • Venezia: 54 – 76 – 22 – 73 – 85
  • Nazionale: 69 – 62 – 88 – 43 – 21
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I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026

La sestina vincente:

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  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di giovedì 30 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

  • I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 6 – 8 – 27 – 28 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50 – 54 – 56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 74 – 76 – 82
  • Numero oro: 2
  • Numero doppio oro: 2, 58
  • Numeri extra:
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Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso SuperEnalotto n.68 con le quote SuperStar di giovedì 30 aprile 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Aggiunto: Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Aggiunto:

Come si gioca al SuperEnalotto

Aggiunto: Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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