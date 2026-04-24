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Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 24 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente valeva 154,3 milioni di euro. Il prossimo jackpot varrà 155,3 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 24 aprile 2026
Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 24 aprile 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera valeva 154,3 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 66. Centrati tre 5 da 52mila euro. Il prossimo jackpot varrà 155,3 milioni di euro.

Seguono i numeri del Lotto su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Ricordiamo che per il 25 aprile 2026 e per il ponte del 1 maggio, i giorni delle estrazioni subiranno delle variazioni.

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Estrazioni Lotto 24 aprile 2026, i numer vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 15 – 88 – 36 – 90 – 37
  • Cagliari: 49 – 22 – 46 – 28 – 86
  • Firenze: 7 – 85 – 14 – 84 – 55
  • Genova: 89 – 69 – 88 – 41 – 81
  • Milano: 71 – 43 – 45 – 25 – 3
  • Napoli: 83 – 72 – 60 – 16 – 21
  • Palermo: 75 – 78 – 68 – 80 – 76
  • Roma: 13 – 25 – 67 – 83 – 78
  • Torino: 30 – 39 – 63 – 72 – 81
  • Venezia: 13 – 55 – 71 – 89 – 5
  • Nazionale: 42 – 70 – 22 – 48 – 41
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I simboli del Simbolotto associati al gioco del Lotto:

38 – Pigna
45 – Rondine
33 – Elica
15 – Ragazzo
22 – Balestra

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 24 aprile 2026

La sestina vincente:: 33 – 37 – 6 – 68 – 82 – 13

  • Numero Jolly: 56
  • Numero Superstar: 20
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di venerdì 24 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale: : 7 – 13 – 15 – 22 – 25 – 30 – 36 – 39 – 43 – 49 – 55 – 69 – 71 – 72 – 75 – 78 – 83 – 85 – 88 – 89

  • Numero oro: 15
  • Numero doppio oro: 15, 88
  • Numeri extra: 14, 16, 28, 37, 41, 45, 46, 60, 63, 67, 68, 80, 84, 86, 90
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Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 65 con le quote Superstar di venerdì 24 aprile 2026:

  • Punti 6: 0
  • Punti 5+1: 0
  • Punti 5: 3 da € 51.982,76
  • Punti 4: 478 da € 333,54
  • Punti 3: 18.901 da € 25,32
  • Punti 2: 296.615 da € 5,00

Quote Superstar:

  • 5 Stella: 0
  • 4 Stella: 0
  • 3 Stella: 97 da € 2.532,00
  • 2 Stella: 1.659 da € 100,00
  • 1 Stella: 11.260 da € 10,00
  • 0 Stella: 24.769 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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