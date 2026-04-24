Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 24 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente valeva 154,3 milioni di euro. Il prossimo jackpot varrà 155,3 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 24 aprile 2026

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Sono avvenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera valeva 154,3 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 66. Centrati tre 5 da 52mila euro. Il prossimo jackpot varrà 155,3 milioni di euro.

Seguono i numeri del Lotto su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Ricordiamo che per il 25 aprile 2026 e per il ponte del 1 maggio, i giorni delle estrazioni subiranno delle variazioni.

Estrazioni Lotto 24 aprile 2026, i numer vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 15 – 88 – 36 – 90 – 37

Cagliari: 49 – 22 – 46 – 28 – 86

Firenze: 7 – 85 – 14 – 84 – 55

Genova: 89 – 69 – 88 – 41 – 81

Milano: 71 – 43 – 45 – 25 – 3

Napoli: 83 – 72 – 60 – 16 – 21

Palermo: 75 – 78 – 68 – 80 – 76

Roma: 13 – 25 – 67 – 83 – 78

Torino: 30 – 39 – 63 – 72 – 81

Venezia: 13 – 55 – 71 – 89 – 5

Nazionale: 42 – 70 – 22 – 48 – 41

I simboli del Simbolotto associati al gioco del Lotto:

38 – Pigna

45 – Rondine

33 – Elica

15 – Ragazzo

22 – Balestra

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 24 aprile 2026

La sestina vincente:: 33 – 37 – 6 – 68 – 82 – 13

Numero Jolly: 56

Numero Superstar: 20

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di venerdì 24 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale: : 7 – 13 – 15 – 22 – 25 – 30 – 36 – 39 – 43 – 49 – 55 – 69 – 71 – 72 – 75 – 78 – 83 – 85 – 88 – 89

Numero oro: 15

Numero doppio oro: 15, 88

Numeri extra: 14, 16, 28, 37, 41, 45, 46, 60, 63, 67, 68, 80, 84, 86, 90

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 65 con le quote Superstar di venerdì 24 aprile 2026:

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 3 da € 51.982,76

Punti 4: 478 da € 333,54

Punti 3: 18.901 da € 25,32

Punti 2: 296.615 da € 5,00

Quote Superstar:

5 Stella: 0

4 Stella: 0

3 Stella: 97 da € 2.532,00

2 Stella: 1.659 da € 100,00

1 Stella: 11.260 da € 10,00

0 Stella: 24.769 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.