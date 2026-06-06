Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 6 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 6 giugno 2026 in diretta su Fanpage.it: minuto per minuto estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Il jackpot sale a 175,1 milioni di euro per la sestina fortunata.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 6 giugno 2026

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Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 6 giugno 2026: le estrazioni delle lotterie in diretta su Fanpage.it. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, con la combinazione fortunata del Superenalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra del 10eLotto serale. Al Superenalotto in palio questa sera un jackpot record da 175,1 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai al maggio dello scorso anno, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di sabato 6 giugno 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 29 – 89 – 7 – 72 – 68 – 2

Numero Jolly: 57

Numero Superstar: 38

Jackpot: 175.100.000€

Lotto, i numeri vincenti del 6 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 79 – 44 – 34 – 76 – 86

Cagliari: 16 – 76 – 87 – 84 – 37

Firenze: 70 – 35 – 43 – 72 – 4

Genova: 38 – 59 – 6 – 79 – 55

Milano: 40 – 68 – 61 – 88 – 83

Napoli: 37 – 61 – 90 – 22 – 83

Palermo: 31 – 45 – 90 – 44 – 26

Roma: 72 – 4 – 6 – 41 – 23

Torino: 65 – 62 – 34 – 6 – 86

Venezia: 34 – 64 – 59 – 49 – 71

Nazionale: 7 – 25 – 36 – 38 – 8

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 16 – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 44 – 45 – 59 – 61 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 76 – 79

Il numero Oro è 79, il Doppio Oro è 79, 44

Numeri Extra: 6, 14, 22, 23, 26, 41, 43, 49, 55, 83, 84, 86, 87, 88, 90

I simboli estratti al Simbolotto

45 rondine

41 buffone

35 uccello

11 topi

9 culla

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come Si gioca al Superenalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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