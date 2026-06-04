Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 4 giugno 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. In aggiornamento vincite e quote delle lotterie: al SuperEnalotto un jackpot da 173,2 milioni di euro per la sestina vincente.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. Il calendario delle estrazioni ha subito delle variazioni in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno: oggi, infatti, si recupera il concorso n.88 del SuperEnalotto, mentre il concorso del Lotto è il n.89. Tarda ancora ad arrivare la sestina fortunata al SuperEnalotto, che oggi mette in palio 173,2 milioni di euro per la sestina fortunata: l'ultima vincita risale al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di giovedì 4 giugno 2026

Combinazione vincente: 75 – 12 – 43 – 33 – 74 – 55

Numero Jolly: 70

Numero Superstar: 59

Jackpot: 173.200.000€

Lotto, i numeri vincenti di giovedì 4 giugno 2026

Bari: 78 – 89 – 73 – 50 – 28

78 – 89 – 73 – 50 – 28 Cagliari: 2 – 59 – 30 – 60 – 9

2 – 59 – 30 – 60 – 9 Firenze: 62 – 56 – 28 – 72 – 23

62 – 56 – 28 – 72 – 23 Genova: 20 – 14 – 19 – 32 – 24

20 – 14 – 19 – 32 – 24 Milano: 25 – 30 – 78 – 72 – 40

25 – 30 – 78 – 72 – 40 Napoli: 33 – 69 – 25 – 17 – 26

33 – 69 – 25 – 17 – 26 Palermo: 63 – 24 – 82 – 1 – 8

63 – 24 – 82 – 1 – 8 Roma: 21 – 17 – 23 – 71 – 31

21 – 17 – 23 – 71 – 31 Torino: 2 – 76 – 71 – 58 – 72

2 – 76 – 71 – 58 – 72 Venezia: 58 – 48 – 51 – 78 – 67

58 – 48 – 51 – 78 – 67 Nazionale: 89 – 53 – 61 – 62 – 15

10eLotto serale, la combinazione fortunata

10eLotto serale: 2 – 14 – 17 – 20 – 21 – 24 – 25 – 30 – 33 – 48 – 56 – 58 – 59 – 62 – 63 – 69 – 73 – 76 – 78 – 89

Numero oro: 78

Numero doppio oro: 78, 89

Numeri Extra: 1 – 8 – 9 – 19 – 23 – 26 – 28 – 32 – 40 – 50 – 51 – 60 – 71 – 72 – 82

I simboli estratti al Simbolotto

16 – Naso

40 – Quadro

11 – Topi

12 – Soldato

29 – Diamante

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere tra numeri compresi da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) a cui si aggiunge la ruota Nazionale, oppure su tutte. Si vince indovinando ambo, terno, quaterna o cinquina con premi diversi in base alla giocata. Con una sola schedina si può vincere fino a 6 milioni di euro. Con il gioco del Lotto, è possibile anche aumentare le possibilità di vincita con il Simbolotto, con il quale si ricevono automaticamente 5 simboli casuali su una schedina, che verranno pescati durante l'estrazione del Lotto.

Come funziona il SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi viene infatti diviso nelle cinque categorie di vincita (2, 3, 4, 5, 5+1, 6) e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Si gioca scegliendo 6 numeri da 1 a 90 per una giocata minima di 1 euro. Al costo di 0.50 centesimi, è possibile aumentare le possibilità di vincere giocando anche il numero Superstar, da scegliere sempre tra 1 a 90.

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