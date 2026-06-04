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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 4 giugno 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. In aggiornamento vincite e quote delle lotterie: al SuperEnalotto un jackpot da 173,2 milioni di euro per la sestina vincente.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. Il calendario delle estrazioni ha subito delle variazioni in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno: oggi, infatti, si recupera il concorso n.88 del SuperEnalotto, mentre il concorso del Lotto è il n.89. Tarda ancora ad arrivare la sestina fortunata al SuperEnalotto, che oggi mette in palio 173,2 milioni di euro per la sestina fortunata: l'ultima vincita risale al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di giovedì 4 giugno 2026

  • Combinazione vincente: 75 – 12 – 43 – 33 – 74 – 55
  • Numero Jolly: 70
  • Numero Superstar: 59
  • Jackpot: 173.200.000€
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Lotto, i numeri vincenti di giovedì 4 giugno 2026

  • Bari: 78 – 89 – 73 – 50 – 28
  • Cagliari: 2 – 59 – 30 – 60 – 9
  • Firenze: 62 – 56 – 28 – 72 – 23
  • Genova: 20 – 14 – 19 – 32 – 24
  • Milano: 25 – 30 – 78 – 72 – 40
  • Napoli: 33 – 69 – 25 – 17 – 26
  • Palermo: 63 – 24 – 82 – 1 – 8
  • Roma: 21 – 17 – 23 – 71 – 31
  • Torino: 2 – 76 – 71 – 58 – 72
  • Venezia: 58 – 48 – 51 – 78 – 67
  • Nazionale: 89 – 53 – 61 – 62 – 15
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • 10eLotto serale: 2 – 14 – 17 – 20 – 21 – 24 – 25 – 30 – 33 – 48 – 56 – 58 – 59 – 62 – 63 – 69 – 73 – 76 – 78 – 89
  • Numero oro: 78
  • Numero doppio oro: 78, 89
  • Numeri Extra: 1 – 8 – 9 – 19 – 23 – 26 – 28 – 32 – 40 – 50 – 51 – 60 – 71 – 72 – 82
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 16 – Naso
  • 40 – Quadro
  • 11 – Topi
  • 12 – Soldato
  • 29 – Diamante

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere tra numeri compresi da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) a cui si aggiunge la ruota Nazionale, oppure su tutte. Si vince indovinando ambo, terno, quaterna o cinquina con premi diversi in base alla giocata. Con una sola schedina si può vincere fino a 6 milioni di euro. Con il gioco del Lotto, è possibile anche aumentare le possibilità di vincita con il Simbolotto, con il quale si ricevono automaticamente 5 simboli casuali su una schedina, che verranno pescati durante l'estrazione del Lotto.

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Lotto e 10eLotto, le estrazioni di mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Come funziona il SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi viene infatti diviso nelle cinque categorie di vincita (2, 3, 4, 5, 5+1, 6) e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Si gioca scegliendo 6 numeri da 1 a 90 per una giocata minima di 1 euro. Al costo di 0.50 centesimi, è possibile aumentare le possibilità di vincere giocando anche il numero Superstar, da scegliere sempre tra 1 a 90.

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