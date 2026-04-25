Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile 2026 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo, non ci saranno: gli appuntamenti verranno recuperati lunedì 27 aprile 2026. Ecco cosa dice il regolamento dei concorsi a premi.

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L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per sabato 25 aprile 2026 non si terrà. Succede perché è un giorno di festività, quello della Festa della Liberazione dal nazifascismo, e come stabilito dal regolamento dei giochi a premi le estrazioni non possono svolgersi nei giorni festivi.

La ricorrenza quest’anno cade di sabato, giornata in cui normalmente ci sono le estrazioni dei concorsi. Ma visto il carattere ‘speciale' della giornata è stato effettuato uno spostamento del calendario settimanale delle lotterie, un cambiamento simile a quello solitamente osservato per le altre festività nazionali, come quelle natalizie o pasquali.

Come si legge sul sito ufficiale del gioco del Lotto e dei giochi connessi, l’estrazione di sabato 25 aprile 2026 dei giochi connessi alle estrazioni del gioco del Lotto è posticipata a lunedì 27 aprile 2026. Si recupererà quindi in un giorno diverso da quelli solito (martedì, giovedì, venerdì e sabato).

Anche per quanto riguarda il concorso numero 67 del Superenalotto e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” l’estrazione di sabato 25 aprile si terra due giorni dopo, lunedì 27 aprile 2026. Nessun concorso quindi viene annullato, ma semplicemente recuperato nei giorni successivi alla festività.

Il calendario aggiornato per le estrazioni dei prossimi giorni è il seguente:

Sabato 25 aprile 2026: nessuna estrazione, posticipato.

Lunedì 27 aprile 2026: estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e dei giochi connessi ( recupero di quella di sabato 25 aprile)

estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e dei giochi connessi ( di quella di sabato 25 aprile) Martedì 28 e giovedì 30 aprile le estrazioni: si svolgono regolarmente

Venerdì 1° maggio 2026 (Festa dei Lavoratori): il concorso è posticipato a sabato 2 maggio 2026

Sabato 2 maggio 2026: l'estrazione è posticipata a lunedì 4 maggio 2026

Da martedì 5 maggio i concorsi torneranno a seguire la consueta programmazione, fino al prossimo cambio previsto per l'estrazione di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica.