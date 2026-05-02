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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 157,7 milioni di euro. Con l’estrazione di oggi si recupera quella del 1 maggio.
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A cura di Redazione
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Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026
Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 2 maggio 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 157,7 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 70. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 dei giorni dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Con l'estrazione di oggi, 2 maggio 2026, si recupera l'estrazione di ieri, slittata per il calendario festività del 1 maggio.

Estrazioni Lotto 2 maggio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 42 – 46 – 49 – 16 – 36
  • Cagliari: 65 – 28 – 86 – 77 – 9
  • Firenze: 75 – 32 – 36 – 76 – 34
  • Genova: 21 – 43 – 79 – 20 – 7
  • Milano: 81 – 58 – 49 – 42 – 13
  • Napoli: 64 – 53 – 8 – 46 – 44
  • Palermo: 18 – 58 – 71 – 68 – 87
  • Roma: 35 – 1 – 50 – 85 – 27
  • Torino: 21 – 62 – 68 – 42 – 60
  • Venezia: 70 – 9 – 72 – 49 – 68
  • Nazionale: 30 – 11 – 15 – 72 – 51
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I simboli del Simbolotto di oggi associati al gioco del Lotto:

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 2 maggio 2026

La sestina vincente: 7 – 58 – 60 – 79 – 84 – 86

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  • Numero Jolly: 2
  • Numero Superstar: 19
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 2 maggio 2026

La combinazione del 10eLotto serale: 1 – 9 – 18 – 21 – 28 – 32 – 35 – 42 – 43 – 46 – 49 – 53 – 58 – 62 – 64 – 65 – 70 – 75 – 81 – 86

  • Numero oro: 42
  • Numeri doppio oro: 42, 46
  • Numeri extra:
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Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 70, con le quote Superstar di sabato 2 maggio 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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