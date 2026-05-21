Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Il jackpot per chi centra la sestina fortunata stasera vale 167,4 milioni di euro: segui in diretta l’estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 21 maggio 2026 per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di giovedì 21 maggio 2026Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 21 maggio 2026: su questa pagina in diretta le estrazioni aggiornate in tempo reale. Continua la caccia al jackpot milionario, che stasera vale 167,4 milioni per la sestina fortunata: si tratta del jackpot più alto di sempre, l'ultima vincita milionaria risale allo scorso anno a Desenzano del Garda. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico con le estrazioni delle tre lotterie e l'elenco di tutti i numeri più ritardatari aggiornato.

Superenalotto, la sestina vincente

Combinazione vincente SuperEnalotto: 57 – 38 – 81 – 58 – 1 – 64

Numero Jolly: 28

Numero Superstar: 50

Lotto, i numeri vincenti del 21 maggio

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 88 – 65 – 11 – 87 – 59

Cagliari: 5 – 64 – 45 – 80 – 74

Firenze: 37 – 56 – 25 – 19 – 36

Genova: 29 – 31 – 90 – 15 – 17

Milano: 73 – 61 – 45 – 85 – 48

Napoli: 21 – 85 – 29 – 48 – 77

Palermo: 40 – 2 – 66 – 87 – 51

Roma: 23 – 68 – 57 – 60 – 26

Torino: 44 – 4 – 76 – 5 – 57

Venezia: 79 – 86 – 19 – 29 – 40

Nazionale: 33 – 54 – 75 – 39 – 63

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 4 – 5 – 21 – 23 – 29 – 31 – 37 – 40 – 44 – 56 – 61 – 64 – 65 – 68 – 73 – 79 – 85 – 86 – 88

Numero oro: 88

Numeri doppio oro: 88, 65

Numeri extra: 11-15-19-25-45-48-57-59-60-66-74-76-80-87-90

I simboli estratti al Simbolotto

27 – Scala

16 – Naso

30 – Cacio

21 – Lupo

26 – Elmo

Vincite e quote del Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso SuperEnalotto n. 81 con le quote Superstar di giovedì 21 maggio 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

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