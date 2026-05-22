Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 22 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di questa sera, venerdì 22 maggio 2026: nessun 6 né 5+1, domani jackpot da 169,9 milioni di euro.

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Sono stati estratti i numeri vincenti di Giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Non è stato centrato neanche stasera il 6 al SuperEnalotto, che aveva un jackpot da 168 milioni di euro; domani il montepremi massimo sarà di 169,9 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario: l'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Nell'ultima estrazione vinto un 5+1 a Firenze: una vincita da circa mezzo milione di euro. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con tutti i numeri ritardatari aggiornati.

SuperEnalotto, la sestina vincente di venerdì 22 maggio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 – 83 – 87 – 65 – 71 – 17

Numero Jolly: 50

Numero Superstar: 86

Jackpot: 168.000.000€

Lotto, i numeri vincenti del 22 maggio 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 45 – 50 – 76 – 1 – 26

Cagliari: 61 – 42 – 13 – 26 – 21

Firenze: 73 – 48 – 7 – 84 – 88

Genova: 62 – 77 – 10 – 13 – 37

Milano: 71 – 24 – 74 – 37 – 12

Napoli: 25 – 16 – 57 – 50 – 43

Palermo: 66 – 74 – 42 – 70 – 18

Roma: 14 – 10 – 31 – 69 – 4

Torino: 81 – 12 – 33 – 84 – 22

Venezia: 51 – 58 – 80 – 60 – 2

Nazionale: 45 – 43 – 82 – 44 – 90

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 10 – 12 – 14 – 16 – 24 – 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 51 – 58 – 61 – 62 – 66 – 71 – 73 – 74 – 77 – 81

Il numero Oro è 45, il Doppio Oro è 45, 50

Numeri Extra: 1 – 7 – 13 – 21 – 26 – 31 – 33 – 37 – 57 – 60 – 69 – 70 – 76 – 80 – 84

I simboli estratti al Simbolotto

39 forbici

13 rana

19 risata

38 pigna

25 Natale

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 3 da € 49.817,35

Punti 4: 511 da € 299,68

Punti 3: 20.422 da € 22,48

Punti 2: 306.934 da € 5,00

Quote Superstar:

5 Stella: 0

4 Stella: 5 da € 29.968,00

3 Stella: 52 da € 2.248,00

2 Stella: 1.129 da € 100,00

1 Stella: 7.101 da € 10,00

0 Stella: 15.416 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto si scelgono da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90 e si punta su una Ruota (a scelta tra le 10 cittadine e la Nazionale) oppure su tutte le Ruote. Si sceglie a seguire l'importo da giocare puntando su ambo, terno, quaterna, cinquina: vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata con premi proporzionali alla puntata o alla difficoltà della scommessa. Abbinato al Gioco del Lotto, si può scegliere di giocare anche al Simbolotto: si tratta di scegliere dei simboli da abbinare alla giocata. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si possono ricevere automaticamente 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere da 1 a 6 numeri compresi da 1 e 90 al costo di 1 euro. Per ogni giocata si possono vincere fino a 6 categorie di gioco: 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6. Per accedere al 5+1 è necessario centrare il numero Jolly che viene estratto a ogni concorso insieme alla combinazione dei 6 numeri principali. Per aumentare le possibilità di vincita si può aggiungere il numero SuperStar compreso da 1 e 90 al costo di 0.50 centesimi.

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