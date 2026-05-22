Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 22 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Sono stati estratti i numeri vincenti di Giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Non è stato centrato neanche stasera il 6 al SuperEnalotto, che aveva un jackpot da 168 milioni di euro; domani il montepremi massimo sarà di 169,9 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario: l'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Nell'ultima estrazione vinto un 5+1 a Firenze: una vincita da circa mezzo milione di euro. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con tutti i numeri ritardatari aggiornati.
SuperEnalotto, la sestina vincente di venerdì 22 maggio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 – 83 – 87 – 65 – 71 – 17
- Numero Jolly: 50
- Numero Superstar: 86
- Jackpot: 168.000.000€
Lotto, i numeri vincenti del 22 maggio 2026
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 45 – 50 – 76 – 1 – 26
- Cagliari: 61 – 42 – 13 – 26 – 21
- Firenze: 73 – 48 – 7 – 84 – 88
- Genova: 62 – 77 – 10 – 13 – 37
- Milano: 71 – 24 – 74 – 37 – 12
- Napoli: 25 – 16 – 57 – 50 – 43
- Palermo: 66 – 74 – 42 – 70 – 18
- Roma: 14 – 10 – 31 – 69 – 4
- Torino: 81 – 12 – 33 – 84 – 22
- Venezia: 51 – 58 – 80 – 60 – 2
- Nazionale: 45 – 43 – 82 – 44 – 90
10eLotto serale, la combinazione fortunata
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 10 – 12 – 14 – 16 – 24 – 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 51 – 58 – 61 – 62 – 66 – 71 – 73 – 74 – 77 – 81
Il numero Oro è 45, il Doppio Oro è 45, 50
Numeri Extra: 1 – 7 – 13 – 21 – 26 – 31 – 33 – 37 – 57 – 60 – 69 – 70 – 76 – 80 – 84
I simboli estratti al Simbolotto
- 39 forbici
- 13 rana
- 19 risata
- 38 pigna
- 25 Natale
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: 0
- Punti 5+1: 0
- Punti 5: 3 da € 49.817,35
- Punti 4: 511 da € 299,68
- Punti 3: 20.422 da € 22,48
- Punti 2: 306.934 da € 5,00
Quote Superstar:
- 5 Stella: 0
- 4 Stella: 5 da € 29.968,00
- 3 Stella: 52 da € 2.248,00
- 2 Stella: 1.129 da € 100,00
- 1 Stella: 7.101 da € 10,00
- 0 Stella: 15.416 da € 5,00
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto si scelgono da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90 e si punta su una Ruota (a scelta tra le 10 cittadine e la Nazionale) oppure su tutte le Ruote. Si sceglie a seguire l'importo da giocare puntando su ambo, terno, quaterna, cinquina: vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata con premi proporzionali alla puntata o alla difficoltà della scommessa. Abbinato al Gioco del Lotto, si può scegliere di giocare anche al Simbolotto: si tratta di scegliere dei simboli da abbinare alla giocata. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si possono ricevere automaticamente 5 simboli casuali.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere da 1 a 6 numeri compresi da 1 e 90 al costo di 1 euro. Per ogni giocata si possono vincere fino a 6 categorie di gioco: 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6. Per accedere al 5+1 è necessario centrare il numero Jolly che viene estratto a ogni concorso insieme alla combinazione dei 6 numeri principali. Per aumentare le possibilità di vincita si può aggiungere il numero SuperStar compreso da 1 e 90 al costo di 0.50 centesimi.