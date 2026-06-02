Lo spot di FdI dove le donne del 1946 sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votare

Uno video pubblicato da Fratelli d’Italia si concentra sul 2 giugno 1946, e in particolare su una donna che sembra intenzionata a non votare al referendum tra monarchia e repubblica. A farle cambiare idea è Giorgia Meloni. O meglio, un sogno in cui la protagonista vede Meloni diventare presidente del Consiglio.

"Il futuro ha bisogno di voi". Questo il titolo del video pubblicato da Fratelli d'Italia in occasione del 2 giugno. Lo spot è dedicato al 2 giugno 1946, e in particolare al voto delle donne. La protagonista del cortometraggio, di nome Teresa, viene descritta nel comunicato di FdI come "una giovane donna, sposa e madre". È indecisa sulla partecipazione al referendum tra monarchia e repubblica. Ma è un sogno a convincerla, finalmente. E al centro di quel sogno c'è Giorgia Meloni.

La trama dello spot ricorda per certi versi C'è ancora domani, il film del 2023 che segue Paola Cortellesi, nei panni di Delia, nei giorni precedenti al referendum. Ma nella pellicola, vincitrice di sei David di Donatello, non c'era una scena in cui la protagonista sognava la presidente del Consiglio in carica, trovando in lei coraggio e ispirazione.

Nel video di FdI Teresa parte molto scettica sulla possibilità di andare al voto. Radio, cinegiornali e passanti insistono continuamente sulla grande occasione per le donne, chiamate alle urne per la prima volta. Subito prima di andare a dormire il marito le chiede cosa intende fare e la sua risposta è stizzita: "Se finora hanno fatto a meno del mio voto, possono continuare anche senza".

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Nella notte poi arriva il sogno rivelatore. L'intenzione del video è piuttosto chiara: rendere omaggio alle donne che hanno ricoperto per prime ruoli importanti nella storia della Repubblica italiana. La protagonista attraversa una galleria con le fotografie di Tina Anselmi (prima ministra, anche se la targa la chiama "ministro"), Nilde Iotti (prima donna presidente della Camera), Maria Elisabetta Casellati (prima donna presidente del Senato) e Marta Cartabia (prima donna presidente della Corte costituzionale).

Nei pochi secondi (una decina) dedicati alla rassegna di queste donne si sente, in sottofondo, una voce maschile. Non è immediatamente chiaro che cosa stia dicendo, ma lo diventa subito dopo: è la persona che, nel 2022, introdusse il giuramento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio. Superati i quattro ritratti, infatti, Teresa si trova nel palazzo del Quirinale a osservare la cerimonia del giuramento.

A quel punto la musica solenne si intensifica e, con un filtro sognante, il video mostra la leader di Fratelli d'Italia che giura fedeltà alla Repubblica davanti a Sergio Mattarella per diventare premier. Dopo la stretta di mano tra i due, in un crescendo di musica, Teresa sorride orgogliosa e commossa. Il suono della campanella per il tradizionale passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni diventa il suono della sveglia di Teresa.

La protagonista è illuminata dopo aver sognato Giorgia Meloni: "Ho fatto un sogno incredibile, una donna che diventava presidente del Consiglio", dice, dimenticando evidentemente Anselmi, Iotti, Casellati e Cartabia. "Ma magari non era solo un sogno", aggiunge. Teresa corre al seggio per votare, e rilancia lo slogan che dà il titolo al video: "Forse il futuro ha bisogno di noi".

Il video si conclude con la voce della stessa Giorgia Meloni, che si rivolge questa volta – si presume – alle elettrici di oggi: "Il futuro ha bisogno di voi". Il cortometraggio, fa sapere il partito, è stato realizzato con i fondi del 2 per mille che, per legge, devono andare almeno in parte alla promozione della partecipazione delle donne alla vita politica.