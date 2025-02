video suggerito

Il testo e il significato di La mia parole, la canzone di Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento a Sanremo 2025 Shablo, nome d’arte di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con La Mia Parola in collaborazione con Guè, Joshua e Tormento: si tratta dell’esordio assoluto per il producer italo-argentino. Qui il testo e il significato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Vincenzo Nasto

Shablo, nome d'arte di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con La Mia Parola: si tratta dell'esordio assoluto alla kermesse ligure per il producer italo-argentino. Insieme a lui sul palco ci saranno tre generazioni della musica urban italiana: da Tormento a Guè, passando per la nuova stella del r&b Joshua. Hanno lavorato al brano anche Ernesto Canocchi, Luca Faraone, Roberto Lamanna ed Edoardo Medici. Qui il testo e il significato di La mia parola.

Il testo di La mia parola a Sanremo

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Il significato di La mia parola di Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento

Shablo, nome d'arte di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è tra i protagonisti al Festival di Sanremo 2025, in collaborazione con Guè, Joshua e Tormento: si tratta dell'esordio assoluto al festival per il producer italo-argentino che si esibisce con La mia parola. Hanno lavorato al brano anche Ernesto Canocchi, Luca Faraone, Roberto Lamanna ed Edoardo Medici. Un omaggio alla black music, tra hip hop e soul, che cita nel brano anche il suono gospel e come questo genere musicale abbia sempre ricevuto porte in faccia in passato, mentre adesso comanda le classifiche. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Shablo ha raccontato così il brano: "La mia canzone si chiama La mia parola, possiamo definirla un esercizio di stile tipico di quello che è il genere urban. Va a ripescare nella tradizione della musica black e soul reinterpretata in chiave contemporanea. Sarà una grande sorpresa".