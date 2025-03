video suggerito

Balorda nostalgia di Olly unica canzone di Sanremo platino: diventano oro Lucio Corsi, Giorgia e Lauro Olly è il primo artista di Sanremo 2025 a raggiungere la certificazione di Platino tra le canzoni del Festival, mentre Giorgia, Achille Lauro e Lucio Corsi sono oro.

A cura di Redazione Music

Achille Lauro, Giorgia e Olly

Aumentano le certificazioni per le canzoni protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo, dopo che nelle scorse settimane solo la canzone vincitrice, ovvero quella di Olly, Balorda nostalgia, e Battito di Fedez erano riuscite nell'impresa di essere certificate disco d'oro. C0'è da sottolineare anche come questa diminuzione di certificazioni non sia dovuta solo a una diminuzione di ascolti e stream per le canzoni, ma soprattutto dal cambio di soglie che la FIMI (la Federazione Industria Musicale Italiana) che ogni settimana pubblica classifiche album, singoli e vinili oltre alle certificazioni, ha adottato dall'1 gennaio 2025 che aveva portato a nessuna certificazione nel primo mese.

Quali canzoni di Sanremo 2025 hanno raggiunto la certificazione

Questa settimana, quindi, sono aumentate le canzoni protagoniste sul palco dell'Ariston che sono riuscite a raggiungere le nuove soglie per le classificazioni, con Olly che per primo riesce a raggiungere la certificazione di platino, mentre sono altri tre gli artisti che sono riusciti a certificare. Questa settimana, infatti, riescono a ergersi fino alla certificazione oro La cura per me di Giorgia, Incoscienti giovani di Achille Lauro e Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Della cinquina finale, quindi, mancano a quest'appuntamento ancora Brunori Sas e Simone Cristicchi, mentre Giorgia e Lauro sono coloro che si sono classificati subito fuori la finalina a cinque, rispettivamente in sesta e settima posizione.

Lucio Corsi (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

Quanti stream hanno raggiunto le canzoni del Festival fino a ora

Per quanto riguarda il numero di stream, che concorrono nel raggiungimento delle soglie di certificazione, possiamo fare il conto di quanti ascolti abbiano raggiunto queste canzoni sulla principale piattaforma, ovvero Spotify. In testa, quindi, c'è Olly, che con la canzone che ha vinto il Festival ha ottenuto quasi 42 milioni di stream, seguito da Fedez la cui Battito può contare 28.8 milioni di stream, mentre in terza posizione c'è il secondo classificato del Festival, Lucio Corsi – che rappresenterà l'Italia all'Eurovision – con 26.6 milioni, poi Giorgia che con La cura per me ha 23.9 milioni di stream, mentre Lauro conta 22.7 milioni di stream totali, oltre al primo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Come sono cambiate le soglie per le certificazioni dei singoli nel 2025

Come scrive FIMI nel suo comunicato ufficiale "a partire dalla prima week del 2025, le soglie di vendita per le certificazioni dei Singoli subiranno un aggiornamento: i nuovi parametri FIMI/GfK saranno infatti di 100.000 unità vendute per l'ORO e di 200.000 unità vendute per il PLATINO". In pratica sono raddoppiate le soglie per ottenere le prime due certificazioni possibili: "Questa decisione riflette l'evoluzione del mercato musicale italiano e l'aumento della fruizione digitale, che ha ampliato significativamente il pubblico per ogni singolo brano – scrive la Federazione -. Tale aggiornamento delle soglie mira pertanto a garantire che le certificazioni continuino a rappresentare fedelmente il successo commerciale e la rilevanza culturale delle opere musicali". Nessun cambiamento interverrà invece "sulle soglie di Album & Compilation, che rimarranno 25.000 per l'ORO e 50.000 per il PLATINO".