La playlist di Sanremo 2024 su Spotify è la più ascoltata al mondo: non era mai successo La playlist di Sanremo 2024 è la più ascoltata a livello globale sulla piattaforma di streaming Spotify Italia. È la prima volta che succede.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram di Spotify Italia: "Per la prima volta Sanremo 2024 è la playlist più ascoltata al mondo". La piattaforma aveva reso noti i primi dati d'ascolto, incoronando Geolier, Annalisa e Mahmood. Ora la playlist che custodisce i 30 Big in gara ha raggiunto un successo tale da farla arrivare al primo posto a livello globale (dopo soli tre giorni dall'inizio del Festival).

Come ha fatto la playlist Spotify Sanremo 2024 a diventare la più ascoltata al mondo

Se la playlist di Sanremo 2024 ha raggiunto un tale successo i motivi potrebbero essere duplici. Da una parte il merito è di Amadeus per aver avvicinato i più giovani alla kermesse canora. Dall'altra c'è un grande lavoro di marketing da parte di Spotify Italia. Una settimana prima del Festival, infatti, sulla piattaforma era possibile partecipare al gioco quiz: "Che canzone di Sanremo sei?". Gli abbonati non hanno rinunciato a scoprire quale brano dei Festival del passato fossero, il gioco combinava i dati degli utenti alle loro risposte. Non bisogna poi dimenticare che molte delle canzoni in gara quest'anno sono già candidate a diventare nuovi tormentoni, pronti a tenerci compagnia per molto tempo.

Lo spot televisivo di Spotify Italia per Sanremo

"Ascolta la playlist di Sanremo. Responsabilmente" è questo il claim dello spot televisivo di Spotify per Sanremo. Come sottofondo alla campagna pubblicitaria c'è Ciao Ciao de La Rappresentate di Lista, brano in gara nel 2021. La pubblicità ha contribuito al sodalizio tra la piattaforma di streaming e Sanremo, facendo sorridere con la propria ironia e contribuendo a diffondere il messaggio di un ascolto responsabile. I tre spot vedono come protagonisti una mamma che, presa dalla musica nelle sue cuffie, fa cadere suo figlio dall'altalena; un ragazzo che, distratto dal brano di Ciao Ciao, parcheggia male la sua macchina e un giovane che, chiuso nel bagno di un locale, canta a squarciagola la canzone de La Rappresentate di Lista ignorando una fila immensa di persone in attesa. Sanremo 2024 è dunque la playlist più ascoltata al mondo. Perché, quindi? Forse "Perché Sanremo è Sanremo".