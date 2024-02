Il testo e il significato di Un ragazzo una ragazza, la canzone dei The Kolors a Sanremo 2024 I The Kolors al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo una ragazza. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I The Kolors arrivano al Festival di Sanremo 2024 con il brano Un ragazzo una ragazza. Si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo, con un brano scritto insieme a Davide Petrella e Francesco Katoo Catitti. La band ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2018, quando era salita sul palco presentando il brano Frida (mai, mai, mai). Allora conquistarono il nono posto finale, nell'edizione vinta dalla coppia Ermal Meta-Fabrizio moro con Non mi avete fatto niente. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Qui il testo e il significato di Un ragazzo una ragazza.

Il testo di Un ragazzo una ragazza

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Il significato di Un ragazzo una ragazza

I The Kolors saranno protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: alla seconda partecipazione, la band si presenta con Un ragazzo, una ragazza. Sembrano ripetersi le condizioni di Italodisco, tormentone del 2023 della band, con Un ragazzo una ragazza che gioca con la cassa dritta e con un tira e molla emotivo, forte di punchline come: "L'amore non si può cantare in una strofa da otto". La band ha raccontato così la canzone nell'intervista a RaiPlay: "È una fotografia urbana di quella che è una relazione".