Il viaggio di Supereroi di Mr. Rain: dal palco di Sanremo a inno su TikTok dell'Atletico Madrid Mr Rain e la sua Supereroi sono diventati l'inno del 2023 dell'Atletico Madrid, come mostra il profilo TikTok della società: il cantante ha intonato la canzone in spagnolo nel Wanda Metropolitano con Beret.

A cura di Vincenzo Nasto

Mr Rain, foto di LaPresse e Account TikTok @atleticomadrid

Supereroi è diventata una tappa fondamentale nel percorso musicale di Mr.Rain, un successo così riconosciuto che ha oscurato anche gli ottimi risultati avuti dall'autore bresciano negli scorsi anni. La canzone ha definito un anno molto fortunato per il cantante, che ha avuto la possibilità di cantarla dal palco di Sanremo ai più grandi palazzetti italiani, ma il brano ha avuto un grande riconoscimento anche all'estero, come avvenuto con l'Atletico Madrid, la squadra di calcio spagnola che ha premiato la versione spagnola della canzone come inno del 2023. Infatti, nelle scorse ore, sul profilo TikTok della società è apparso un video che ritrae Mr.Rain nel Wanda Metropolitano, in casacca colchoneros, mentre intona la canzone, accompagnato dall'artista spagnolo Beret.

Non è la prima apparizione pubblica della versione in spagnolo di Supereroi. Infatti, annunciata a settembre, la canzone è stata pubblicata lo scorso 8 ottobre sulle piattaforme di streaming, raccogliendo solo su Spotify quasi quattro milioni e mezzo di ascolti. Nella didascalia, l'Atletico Madrid l'ha definita: "La nostra canzone preferita del 2023". Ma Supereroi ha vissuto più vite durante il 2023, basti pensare al terzo posto al Festival di Sanremo, ma non solo. Solo alla fine di febbraio, Mr.Rain aveva presentato il brano all'Istituto dei ciechi di Milano in un'occasione speciale, ovvero un tour sensoriale nella totale oscurità, all’interno del percorso di Dialogo nel Buio, alla riscoperta dei sensi non visivi.

Proprio in quella circostanza, intervistato da Fanpage.it, aveva anche spiegato il coro dei bambini sul palco del Festival: "Il coro dei bambini è un po' il mio tratto distintivo, l'ho messo in Fiori di Chernobyl, in Carillon, in un sacco di pezzi perché sono convinto che una cosa detta da un bimbo abbia un peso molto superiore". Nel frattempo, durante l'anno, la canzone ha ricevuto anche il plauso del mondo clericale, con la citazione nel discorso per i 10 anni di pontificato di Papa Francesco, ma anche il plauso del parroco romano Don Pasquale, sacerdote della parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria di Piazza Asti in zona Tuscolana: "Le parole e la musica di quanto hai portato a Sanremo con Supereroi mi hanno dato una grande forza: ho ritrovato in esse la bellezza del Vangelo: la forza nella debolezza, un bellissimo arcobaleno di speranza".

Nel frattempo, Supereroi ha raccolto oltre 77 milioni di ascolti su Spotify, mentre il video ufficiale, pubblicato su YouTube e prodotto da Borotalco Tv, si è fermato a 51 milioni di visualizzazioni. La canzone è anche stata tra le più ascoltate in Italia nel 2023, soprattutto nei momenti successivi al Festival, dove Supereroi è diventato l'inno musicale della kermesse sonora su TikTok. Il brano infatti, è stato utilizzato in oltre 200mila video e chissà che il 2024 non riservi altre sorprese al cantante bresciano. Infatti, Mr. Rain sarà di nuovo protagonista sul palco del Festival di Sanremo durante l'edizione 2024, dove presenterà l'inedito Due Altalene.