I Ricchi e Poveri vincono Sanremo 2024 su TikTok e Spotify con Ma non tutta la vita Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri, la canzone di Sanremo 2024, è tra le più utilizzate su TikTok: nel frattempo, il duo ligure rimane in vetta per gli ascoltatori mensili, subito dietro Geolier.

A cura di Vincenzo Nasto

Ricchi e Poveri, LaPresse

Dopo Musica Leggerissima nel 2021, Sesso Occasionale nel 2022 di Tananai e Supereroi di Mr. Rain l'anno successivo, TikTok sta incoronando i Ricchi e Poveri e la loro "Ma non tutta la vita" tra i brani più utilizzati sulla piattaforma, ma non solo. Perché il duo ligure, composto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati, è anche quello ad aver avuto la maggiore crescita percentuale di follower durante e dopo la competizione sanremese, tra i concorrenti in gara, terminata per loro alla 21° posizione. Infatti, i Ricchi e Poveri hanno aumentato del 218% il numero di follower: il profilo ha appena superato i 74mila seguaci, anche grazie ai lip-sync dei due autori, che hanno permesso anche a Ma non tutta la vita di essere tra i brani più utilizzati sulla piattaforma. Dalla sua uscita, i creator di TikTok hanno usufruito del suono in più di 9500 video: molti di questi, hanno come incipit l'interrogativo su quale delle canzoni di Sanremo 2024 verrà ricordata nei prossimi mesi, e il ritornello di Ma non tutta la vita sembra quello preferito dagli utenti.

I numeri di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri

Proprio ritornando ai numeri del brano sanremese è possibile comprendere quanto la posizione finale non rappresenti l'impatto del brano, ma soprattutto del ritornello, sul pubblico più giovane di Sanremo. Ma non tutta la vita, infatti, è di poco sotto i quattro milioni di streaming dalla pubblicazione del brano dello scorso 6 febbraio: 10 giorni in cui la canzone si è presa la 19° posizione nella Top 50 Italia su Spotify, mentre su YouTube il video ufficiale è fermo a 1,4 milioni di visualizzazioni. Il ritorno al Festival di Sanremo per i Ricchi e Poveri, a 32 anni di distanza dall'ultima partecipazione, ha superato le aspettative iniziali, e c'è chi tra gli utenti delle piattaforme invita proprio il duo ligure a partecipare a Una voce per San Marino, il contest che aprirebbe loro le porte per una possibile adesione all'Eurovision Song Contest 2024 a Malmo, in Svezia.

Continua il testa a testa con Geolier su Spotify

I Ricchi e Poveri arrivavano al Festival di Sanremo 2024 già con il titolo di concorrenti con il numero maggiore di ascoltatori mensili su Spotify. Un ex aequo condiviso con Geolier, arrivato in seconda posizione con I p' me, tu p' te, che li vedeva accoppiati poco sopra i cinque milioni: discorso simile alla fine della kermesse nazionale, con un aumento significativo. Si può osservare come Geolier abbia superato di pochissime migliaia i 7 milioni di ascoltatori mensili, mentre nello stesso ordine di grandezza, i Ricchi e Poveri rimangono sotto quella soglia. Si potrà osservare questo fenomeno nelle prossime settimane, e a beneficiarne potrebbero essere anche alcune canzoni del passato, come Sarà perché ti amo, a pochi milioni di stream dal superamento quota 200.