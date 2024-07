video suggerito

Sanremo comanda i singoli del 2024 fino a oggi: per Carlo Conti sarà una delle sfida più importante Le classifiche dei singoli più ascoltati in questa prima metà 2024 dicono che Sanremo è ancora uno dei palchi principali per la musica italiana: un'eredità importante per Carlo Conti.

A cura di Francesco Raiola

Amadeus e Carlo Conti

Anche quest'anno il Festival di Sanremo ha occupato la quasi totalità della top 10 delle canzoni più ascoltate della prima metà dell'anno. Lo conferma la "Top of the Music by FIMI/GfK" dei primi sei mesi dell'anno in cui sette delle prime dieci canzoni sono quelle presentate sul palco del Festival di Sanremo 2024, l'ultimo di Amadeus: e questa colonizzazione delle classifiche di metà e fine anno è una delle grandi sfide vinte dal conduttore ex Rai (ora sul Nove) e sarà anche una delle grandi sfide del nuovo conduttore e direttore artistico Carlo Conti che prende in mano una nave che ormai va a velocità di crociera, velocità che si concretizza con un 12 su 20 se allunghiamo lo sguardo oltre la Top 10. Sarà sicuramente questo uno degli obiettivi di Conti che sa bene quale eredità gli è stata lasciata.

Mahmood in testa alla classifica

La classifica dei singoli – che è conteggiata con la somma di download, streaming free & premium e video streaming – dice chiaramente che le canzoni del Festival sono le più ascoltate nonostante la quantità di uscite e i predominio solito delle canzoni rap. Anche quest'anno, come avvenuto nel 2023 in testa non c'è la canzone che il festival lo ha vinto: lo scorso anno toccò a cenere di Lazza, mentre quest'anno, per adesso, c'è Tuta Gold di Mahmood, canzone che si è classificata in sesta posizione, fuori dalle cinque che si giocavano la vittoria finale, ma che ha avuto una viralità quasi immediata che l'ha portata a essere la vincitrice numerica del festival.

Dodici canzoni del festival in top 20

La canzone di Mahmood si è messa alle spalle I p' me, tu p' te, la canzone che ha portato Geolier in seconda posizione anche al festival, mentre terza è Sinceramente di Annalisa. A interrompere il dominio di Sanremo ci sono solo Lazza con 100 messaggi, quarta – canzone presentata, comunque, per la prima volta sul palco dell'Ariston, presentata da Amadeus -, Come un tuono di Rose Villain (che comunque è stata una delle protagoniste grazie a Click Boom! che è ottava) e L'Ultima Poesia, canzone di Geolier e Ultimo che si è classificata in nona posizione. In quinta c'è La noia, canzone che ha permesso ad Angelina Mango di vincere l'edizione 2024, seguita da Casa mia di Ghali in sesta, mentre in decima c'è Un ragazzo una ragazza dei The Kolors. La top 20 sanremese si completa con Tu no di Irama (11), Vai! di Alfa (12), Apnea di Emma (15), Tutto qui di Gazzelle (17) e Ma non tutta la vita dei Ricchi e poveri (18).

La top 20 della classifica dei singoli del 2024 fino a oggi