Il testo e il significato di Vai!, la canzone di Alfa a Sanremo 2024 Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Vai!. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfa, foto di Comunicato Stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Vai!. Si tratta dell'esordio al Festival di Sanremo per il cantante ligure, con un brano scritto insieme a M. A. Jackson e I. B. Scott. Solo l'anno scorso, Alfa non aveva potuto partecipare alla finale di Sanremo Giovani per un problema di salute, togliendogli la possibilità di seguire il suo sogno per arrivare sul palco dell'Ariston. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Qui il testo e il significato di Vai!.

Il testo di Vai!

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Il significato di Vai!

Alfa sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: si presenta con il brano Vai!, che segue le melodie folk della sua discografia, raccontando l'imprevedibilità di un nuovo viaggio, di una nuova vita. Ha raccontato così il brano nell'intervista a RaiPlay: "È una canzone in cassa dritta con sonorità un po’ folk, che è il viaggio che abbiamo intrapreso. Parla della scelta di vita di molti ragazzi come me di andare, anche se non si sa dove".