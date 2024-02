Testo e significato di 100 messaggi, lo spoiler di Lazza a Sanremo 2024 conquista radio e TikTok Lazza, a un anno di distanza, ritorna sul palco di Sanremo 2024 per spoilerare un nuovo singolo dal titolo 100 messaggi. Il brano è in radio e virale su TikTok, ma non è stato ancora pubblicato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Sanremo 2024, LaPresse

Settimane particolari per Lazza: il rapper, dopo esser stato ospite a Real Talk per il suo secondo personale episodio, durante la finale di Sanremo 2024 ha calcato il palco dell'Ariston: un flashback dell'edizione 2023, che ha portato in dote però una visione completamente diversa del pubblico nei suoi confronti. Infatti, Lazza viene presentato, per la seconda volta sul palco di Sanremo 2024, sottolineando come 100 Messaggi, la canzone che canterà sul palco, non è stata tra quelle inserite al Festival solo per motivi logistici: "La canzone è stata presentata dopo i termini per l'iscrizione". Poi si abbassano le luci sul cantante e si assiste a una delle esibizioni più emozionanti della kermesse, anche non facendo parte della competizione: lo stesso autore ci scherza su X quando scrive "Con il numero 31 Lanza", alludendo agli errori dello scorso anno sulla pronuncia del suo nome d'arte.

E 100 messaggi è arrivata davvero al pubblico sanremese, forse nel momento di maggior visibilità del quinquennio Amadeus: gli applausi del pubblico in teatro e i commenti online hanno dato una dimensione anche maggiore rispetto alle aspettative iniziali. La sua esibizione al Festival di Sanremo 2024 non è altro che uno spoiler di un singolo, che con tutte le probabilità del caso farà parte del suo nuovo album (il titolo potrebbe essere Godfather). E la risposta delle radio, ma anche quella più anarchica di TikTok, è stata la prova della bontà di una scelta del genere. Come ha sottolineato Lazza su X: "Non mi è mai successo che la radio passasse un mio pezzo che non è uscito, mi sa che è piaciuto". Discorso simile su TikTok Italia, dove la sua esibizione è stata ripresa in centinaia di video, e il suono, ancora senza un titolo ufficiale, è diventato virale sulla piattaforma.

Il testo di 100 messaggi

Ti prego non cominciare

Sai che per me è già difficile

Credere a quanto mi facevi male

Ma se me l’avessi chiesto

Avrei scalato l’Everest a mani nude

Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini

Io me ne frego

Quando menti io ti credo

So che sono più di mille le cose di me che non tolleravi

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani

Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende

Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l’11 settembre

Dimmi ancora una bugia, poi una bugia, poi la verità

Era tutto una follia, però una follia per te non si fa

Non ero più a casa mia neanche a casa mia, solo mille guai

Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai

E te l’avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa

Dimmi quando ci si perde a cosa serve fare festa

Fumo ‘sti fiori del male, tutto quello che mi resta

Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al Mezcal

Scordati che mi conosci

Ora è tardi anche se piangi

È inutile che mi angosci

Mi mandi cento messaggi

A cui non risponderò

Non ne sono più capace

Sono diventato tutto ciò che odiavo

E ti assicuro non mi piace

Dimmelo se te ne accorgi

Siamo diventati grandi

Anche se ho dieci orologi

Ma recupererò gli anni

Scusa se non tornerò

Non sai quanto mi dispiace

Che abbiamo fatto la guerra

Ma non sapevamo come fare pace

Triste quando ci pensavo

Ci mancava tutto quanto

Perfino la data di un anniversario

Scrivevano “È fidanzato”

Solo perché finanziavo

Ti darei da bere il sangue

Perché è tutto ciò che mi è rimasto

Credimi è impossibile accettare che oramai ti ho detto “ciao”

Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciato sembra un up and down

Grande tipo il doppio ma senza la luce come ci fosse un blackout

Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare

Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo opposti, proprio come un polo

Stare insieme è l’arte di risolvere i problemi che non ho da solo

Giuro non so più chi sono

Tutto ciò mi dà fastidio

‘Sto mondo a misura d’uomo

Mi fa sentire in castigo

Scordati che mi conosci

Ora è tardi anche se piangi

È inutile che mi angosci

Mi mandi cento messaggi

A cui non risponderò

Non ne sono più capace

Sono diventato tutto ciò che odiavo

E ti assicuro non mi piace

Dimmelo se te ne accorgi

Siamo diventati grandi

Anche se ho dieci orologi

Ma recupererò gli anni

Scusa se non tornerò

Non sai quanto mi dispiace

Che abbiamo fatto la guerra

Ma non sapevamo come fare pace

Il significato di Cento Messaggi

100 Messaggi, il nuovo singolo di Lazza, è stato prodotto da Drillionaire. La canzone, presentata sul palco del Festival di Sanremo 2024, durante la finale, racconta la fine di una storia d'amore. Le immagini proposte da Lazza nelle prime strofe vanno dall'annientamento di sé stesso quando canta "Avrei scalato l’Everest a mani nude anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego, quando menti io ti credo" al dolore provato negli scorsi mesi: "Non ero più a casa mia neanche a casa mia, solo mille guai, penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai e te l’avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa".

Nelle strofe centrali del brano avviene il cambiamento, la realizzazione di quanto la relazione fosse tossica e di quanto l'autore non riesca più a tornare indietro sui suoi passi, anche dopo 100 messaggi: "Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare, ti volevo a tutti i costi, ma eravamo opposti, proprio come un polo". Nel testo è possibile trovare anche riferimenti ai "fiori del male", una citazione che potrebbe tendere alle scritture dell'autore francese Charles Baudelaire, ma anche all'iconica traccia della Dark Polo Gang con Sfera Ebbasta.

Sembrano esserci segnali sull'origine del brano, con alcuni utenti del web che proiettano Cento Messaggi come titoli di coda della sua ultima relazione con Debora Oggioni. Per adesso Lazza ha precisato sui suoi profili social: "Quello che avete appena sentito è un brano a cui tengo tanto, avevo il bisogno di farvelo sentire. Non so se o quando uscirà. Spero possa aiutarvi. Grazie".