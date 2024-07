video suggerito

La classifica degli album e dei singoli più venduti nel 2024 fino a ora: Tony Effe, Geolier e Sanremo La FIMI ha pubblicato le classifiche di album e singoli più ascoltati e venduti della prima metà del 2024: ecco le top 10. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La FIMI ha pubblicato le classifiche di metà anno, ovvero gli album e i singoli più ascoltati/venduti dei primi sei mesi del 2024 e nel complesso si vede come siano sempre i rapper a farla da padrona tra gli album mentre Sanremo si conferma una macchina da guerra per quello che riguarda la classifica delle canzoni più amate dagli italiani. La "Top of the Music by FIMI/GfK" dei primi sei mesi dell'anno (week 1-26/2024) conferma a che un'altra tendenza che vediamo da tempo, ormai, ovvero la prevalenza del repertorio italiano che quest'anno non lascia neanche uno spazio ad artisti internazionale nelle top 10 di album e singoli.

Tra gli album ottimo rap e Annalisa prima nel pop

È Icon di Tony Effe l'album che guida la classifica degli album – calcolata sommando fisico + download + streaming free & premium – seguito dall'enfant prodige del rap italiano, ovvero Kid Yugi con l'albumI nomi del diavolo, che si piazza secondo, mettendosi alle spalle un veterano del rap dell'ultima generazione, ovvero Tedua con La divina commedia e la top 5 si completa con il ritorno dei Club Dogo con l'album omonimo e quello di Sfera Ebbasta con X2VR. Il primo album pop – e qui è una sorpresa! – è di una donna, ovvero Annalisa che piazza il suo ultimo "E poi siamo finiti nel vortice" in sesta posizione: è una sorpresa perché negli ultimi anni sono poche le artiste che sono riuscite a contendere posizioni in top 10 ai colleghi. Per questo motivo è interessante come il settimo posto sia occupato da Rose Villain con Radio Sakura, che si mette alle spalle Nei letti degli altri di Mahmood, Ferite di Capo Plaza e Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier che, non contento di mettere in top 10 un album del 2023, la sfiora anche con Dio lo sa, album uscito quattro settimane fa e già undicesimo in generale.

Tra i singoli vince il Festival di Sanremo

La classifica dei singoli – conteggiata con la somma di download, streaming free & premium e video streaming – vede la conferma dei brani sanremesi con qualche apparizione di brani spinti anche dalla viralità di TikTok. In testa c'è quella che è la canzone vincitrice morale di Sanremo, ovvero Tuta gold di Mahmood, che ha ottenuto un successo enorme pur finendo fuori dalla top 5 finale, mentre a seguire ci sono il secondo e la terza della classifica sanremese ovvero Geolier con I p' me, tu p' te e Annalisa con Sinceramente. Sono otto su dieci le canzoni che hanno esordito sul palco dell'Ariston nelle prime 10 posizioni: in quarta posizione c'è Lazza con 100 messaggi che, pur non essendo in gara, è stata presentata al Festival per la prima volta, poi in quinta c'è La noia di Angelina Mango, vincitrice del festival. Rose Villain si prende la sesta e la settima posizione con Come un tuono (feat Guè) e la sanremese Click Boom! mentre chiudono L'ultima poesia di Geolier e Ultimo e Un ragazzo una ragazza dei The Kolors.

Cresce la presenza femminile nelle classifiche

Fimi fa notare come è in crescita il trend della presenza femminile: "che vedono passare da 12 (1° semestre 2023) a 15 il numero delle artiste presenti in Top 100 Album, la cui top ten ospita due posizioni femminili a fronte dell'assenza totale dell'anno precedente sullo stesso segmento di chart. Si apre a una prospettiva rosea anche il bilancio della chart Singoli, che registra un aumento in top 100 da 25 main artist femminili a 32 nel 2024". Per quanto riguarda il mercato, io dati dicono che lo streaming continua a crescere con un +31,7% nonostante un lieve calo del fisico (-3,7%) nonostante il +15,3% del vinile che resta, bisogna dirlo, comunque una nicchia.

La top 10 degli album 2024 fino a oggi

ICON – Tony Effe I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) – Tedua CLUB DOGO – Club Dogo X2VR – Sfera Ebbasta E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – Annalisa RADIO SAKURA – Rose Villain NEI LETTI DEGLI ALTRI – Mahmood FERITE – Capo Plaza IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II – Geolier DIO LO SA – Geolier

La top 10 dei singoli 2024 fino a oggi