"Un ragazzo incontra una ragazza nasce prima di Italodisco": la prima volta dei The Kolors I The Kolors, che saranno almprossimo Festival di Sanremo 2024 con Un ragazzo incontra una ragazza, hanno raccontato alcune delle loro prime volte musicali a Fanpage.it.

A cura di Francesco Raiola

i The Kolors (ph Laura Ferloni per Fanpage)

I The Kolors saliranno sul palco dell'Ariston tra i 30 Big scelti da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Dopo l'enorme successo di Italodisco, la band capitanata da Stash porterà la canzone "Un ragazzo incontra una ragazza", brano scritto ancora una volta assieme a Davide Petrella, descritto nella nota stampa come "la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo e trovare il coraggio di lasciarsi andare davvero". I The Kolors hanno raccontato a Fanpage.it le prime volte legate alla musica e in particolare al Festival di Sanremo.

Innanzitutto il primo incontro con Amadeus, avvenuto in una radio: "Ci incrociavamo nei corridoi e un po' intimiditi gli abbiamo detto ‘Ciao Ama, noi siamo i Kolors'" ha raccontato la band ricordando quanto avveniva anni fa, prima ancora dell'esplosione nazionale. Stash ha spiegati, poi, che la prima volta che hanno pensato di poter tornare al Festival è stato quando hanno cominciato a lavorare al loro nuovo sound: "Per me è successo quando stava prendendo forma il nostro nuovo sound. Questa è stata presentata prima che uscisse Italodisco, nella sua versione embrionale, ma quando si cominciava a percepire la nostra palette di suoni ho detto: ‘Secondo me a Sanremo ci possiamo andare'".

La prima canzone proposta, invece, è stata proprio Frida, il primo brano della band, cantato interamente in italiano: "La prima volta che abbiamo proposto una canzone al Festival è stata Frida, nel 2018, era il nostro primo brano in italiano racconta Stash -. Qualche mese prima uscì la prima canzone che ho cantato in italiano, ovvero Assenzio, con Fedez, J-Ax e Levante. La scena emblematica di quello switch lì è stata una signora che al supermercato, parlando di Frida, mi dice ‘Stash, finalmente posso cantare una tua canzone e non solo uohohoho'. Mi ha fatto capire tutto quella signora, la ringrazio tantissimo, perché dopo ci ha dato la spinta, la forza di scrivere Frida e presentarla a Sanremo, dove è stata presa".

I Kolors hanno raccontato che quando Amadeus ha annunciato i 30 Big al Tg1 erano molto tesi e per un attimo hanno anche pensato di non avercela fatta: "Abbiamo pensato di non farcela quando siamo stati chiamati nella seconda tranche: quando c'è stato l'annuncio al Tg c'è stata la prima tranche, la prima ondata di nomi, poi c'era il tg e poi la seconda ondata. Sui primi tre nomi abbiamo detto ‘mmh' e poi è comparso il nostro nome". Mentre Alex Fiordispino ha raccontato qul è la canzone che lo ha accompagnato in un momento importante della sua vita: "White Iverson di Post Malone perché ogni volta che l'ascolto mi viene in mente un nostro amico che è venuta a mancare".