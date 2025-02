video suggerito

Perché Fru dei Jackal è sul palco di Sanremo 2025 con i The Kolors Fru dei The Jackal è salito sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2025, ballando insieme ai The Kolors nel corso dell'esibizione di Dimmi tu con chi fai l'amore. Ecco il motivo dell'incursione dell'attore.

A cura di Sara Leombruno

Fru dei The Jackal è salito sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2025 insieme ai The Kolors, sorprendendo gli spettatori con un balletto che ha realizzato insieme alla band campana nel corso dell'esibizione di Dimmi tu con chi fai l'amore. Ecco il motivo della sua incursione.

Perché Fru è salito sul palco dell'Ariston con i The Kolors

Il motivo dell'incursione è semplice. L'attore e comico, come ogni anno, realizza un video dalla città dei fiori dove sceglie uno dei tormentoni del Festival e lo balla nei principali luoghi della città. Quest'anno, dunque, il video si chiuderà proprio con la sua invasione sul palco durante l'esibizione dei The Kolors. Il siparietto sarà parte di un contenuto dei The Jackal, che verrà distribuito sui loro canali social.

La band a Sanremo 2025 per Casa The Jackal

I The Jackal, la band comica formata da Fru, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Aurora Leone, anche quest'anno portano avanti Casa The Jackal, un format in cui da un divano commentano le varie serate del Festival insieme a vari ospiti, che sono spesso gli stessi cantanti in gara. Nel loro riassunto, divenuto ormai una tradizione per chi li segue da anni, la band passa in rassegna i momenti salienti del Festival in chiave ironica. Ospite di Fanpage.it nella diretta di oggi, Fru aveva già anticipato la volontà di salire sul palco dell'Ariston.