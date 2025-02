Gianluca Fru con i The Kolors ad Amici 24: Alessandra Celentano commenta il ballo fatto a Sanremo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gianluca Fru ha accompagnato l'esibizione dei The Kolors anche ad Amici 24. Nella puntata del pomeridiano del talent show di oggi, domenica 23 febbraio, molti artisti che hanno gareggiato all'ultimo Festival di Sanremo, in particolare gli ex allievi del programma di Maria de Filippi, si sono esibiti con i brani presentati all'Ariston. Tra questi anche i The Kolors che nell'ultima puntata della kermesse hanno fatto danzare sul palco, insieme a loro, Gianluca Fru, membro dei The Jackal: per l'ospitata ad Amici hanno scelto di portarlo ancora con loro per far divertire i telespettatori di Canale5.

Gianluca Fru ad Amici con i The Kolors

Gianluca Fru e i The Kolors hanno fatto divertire gli allievi e tutti i presenti nella puntata di Amici 24 oggi, domenica 23 febbraio, con l'esibizione sulle note di Tu non chi fai l'amore. Stash ha chiamato in studio l'attore e membro dei The Jackal proprio come fatto durante la serata finale di Sanremo 2025. Insieme hanno concluso la performance danzando insieme a Giulia Stabile, ballerina professionista del talent show.

"Ormai è un membro della band" ha dichiarato Stash. "Non potevo presentarmi qui in modo peggiore, è la prima volta che ci vediamo. Grazie e aspetto di là per sapere se ho vinto la maglia del Serale" ha aggiunto Fru al centro dello studio, davanti a Maria de Filippi. "Ha questo movimento fantastico, è tutto suo, ma devo dire…" ha concluso la Celentano.

Il commento di Gianluca Fru dopo il successo con i The Kolors

Dopo il successo ottenuto durante la finale di Sanremo, Gianluca Fru aveva condiviso un post nel quale ringraziava la band e i Jackal per l'opportunità datogli. Poi il commento: "L’idea era che se non ti interessa del giudizio degli altri puoi arrivare dove vuoi, perfino ballare come un cretino sul palco più importante della televisione". Dopo i ringraziamenti, aveva concluso: "Alle prossime pazze avventure". Oggi, dopo l'incursione nello studio di Maria de Filippi ha scritto su X: "Un ottimo modo per presentarmi a Maria".