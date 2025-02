The Kolors: “Non abbiamo ansia per Sanremo. Perché abbiamo scelto di duettare con Sal Da Vinci”

video suggerito

I The Kolors, ospiti della diretta Instagram di Fanpage.it, hanno spiegato perché hanno scelto di duettare con Sal Da Vinci nella serata cover di Sanremo 2025. Stash, poi, ha spiegato con che spirito stanno affrontando la kermesse canora.

Nella diretta Instagram di Fanpage.it, a poche ore dall'inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, sono intervenuti i The Kolors, in gara alla kermesse canora con il brano Tu con chi fai l'amore. Stash, frontman della band, ha parlato del duetto con Sal Da Vinci (il cantante si esibirà con loro con la hit Rossetto e caffè nella serata delle cover) e ha spiegato con che spirito stanno affrontando l'esperienza al Teatro Ariston.

Le parole dei The Kolors

I The Kolors, ospiti di Francesco Raiola nella diretta di Fanpage.it, hanno commentato la loro performance alla prima serata del Festival di Sanremo. Per la band, che si è esibita per ultima, è stato un bene che Carlo Conti abbia rispettato i tempi: "Abbiamo suonato ad un orario precedente rispetto a quello dell'anno scorso. Stasera siamo quarti, orario top". Stash si è detto soddisfatto:

Secondo me la performance di ieri è stata bella, oggi abbiamo ricevuto un feedback incredibile, siamo felici per l'impatto che abbiamo avuto sia su chi ci conosceva, sia su chi invece no. Questo è un pezzo che è giusto si ascolti live per la prima volta. Non esiste uno "stile The Kolors" ma una "palette The Kolors", abbiamo suoni che si ispirano al passato con un approccio contemporaneo.

La band non soffre la pressione: "L'arte non è in competizione. Non abbiamo l'ansia della gara, non la consideriamo. La gara c'è per gli spettatori, noi la vediamo come una concezione artistica. Mi vengono in mente Rose Villain o Tanani che si è classificato per ultimo, anche il nostro brano Un ragazzo e una ragazza è arrivato in fondo alla classifica, ma il mese dopo era uno dei più ascoltati".

Stash: "C'è un motivo perché abbiamo scelto di duettare con Sal Da Vinci"

Dopo aver scherzato sul punteggio del Fanatasanremo "noi facciamo naturalmente punti", Stash ha commentato il successo che hanno avuto all'estero. "Le prossime date sono a Londra, Parigi, Berlino, Monaco. I palchi dei club sono un po' il nostro habitat naturale – ha spiegato – Italo Disco è diventata virale in Europa". Il frontamn della band ha chiarito il perché abbbiano scelto di duettare con Sal Da Vinci per la serata delle cover: "È stato il primo artista che visto lavorare in uno studio di registrazione. Oltre a questo ricordo, quest'anno era perfetto perché Rossetto e Caffè è stata la canzone dell'anno. Lui ha un pubblico così trasverale". Non esclude poi, una futura collaborazione con Geolier: "Magari, chi lo sa. Abbiamo collaborato sul live e ci siamo trovati molto bene, è un fratello e un amico".