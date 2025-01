video suggerito

Sanremo 2025, la serata delle Cover e il dilemma dei duetti tra Big: cosa dice il regolamento La serata delle cover di Sanremo 2025 non ha ancora forma: i Big non trovano accordi sui duetti tra loro, come inizialmente incoraggiato da Carlo Conti, optando per ospiti esterni. Ecco che cosa dice il regolamento del Festival a riguardo.

Il Festival di Sanremo 2025 avrà una quarta serata all'insegna dell'incertezza, almeno per adesso. La serata dedicata alle cover, con Carlo Conti che aveva incoraggiato i Big ad accordarsi per unire le forze e cantare insieme, non starebbe decollando per cause molto banali: i Big non sarebbero riusciti ancora a trovare accordi sulla canzone da cantare. Ecco allora profilarsi la via più ovvia: alcuni tra i Big hanno già dichiarato di voler cantare con ospiti scelti esternamente al contesto dei Big in gara. Ma che cosa dice il regolamento sulla serata delle Cover? È possibile farlo? Vediamolo insieme.

Che cosa dice il regolamento di Sanremo sulle cover

Che cosa dice il regolamento di Sanremo 2025 sulla serata delle Cover? Possono i Big evitare l'incoraggiamento di Carlo Conti di accordarsi tra loro, invitando esterni? La risposta è sì, ovviamente. Anzi, a leggere il regolamento possiamo capire che l'incoraggiamento di Carlo Conti resta teorico, non c'è alcun tipo di indicazione in forma scritta all'interno del regolamento:

B) una Serata-evento (di seguito “Serata delle Cover”, la Quarta Serata), nel corso della quale gli Artisti in gara interpreteranno ognuno una canzone edita (o “Cover”) – da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – tratta dal repertorio italiano o internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2024 compresa. Gli Artisti dovranno interpretare le Cover affiancati da artisti Ospiti (italiani o internazionali) provenienti dal mondo della musica o dell’arte (interpreti, solisti o gruppi, performer o artisti vari) che abbiano caratteristiche di chiara fama, di riconoscibilità e/o di conclamata e particolare originalità. Gli artisti Ospiti e le modalità di esibizione saranno individuati in accordo con il Direttore Artistico e con Rai.

In nessuno dei punti del regolamento nei quali si menzionano le cover, viene specificata l'indicazione del conduttore e direttore artistico. Nella fattispecie si legge ancora:

Gli artisti Ospiti che eseguiranno la Cover insieme agli Artisti in gara nella categoria Campioni nel corso della Quarta Serata saranno individuati da questi ultimi e dalle loro rispettive Case discografiche, e dovranno essere concordati con il Direttore Artistico e con Rai. Gli artisti Ospiti potranno essere singoli o gruppi e dovranno provvedere anch’essi ad iscriversi al Festival, nelle modalità e nei tempi che verranno indicati da Rai. Indipendentemente dalla loro partecipazione all’interpretazione della Cover, gli artisti Ospiti potranno essere anche invitati come ospiti del programma in altri momenti del Festival.

Difficile, a questo punto, immaginare una via diversa stando alle recenti indiscrezioni.