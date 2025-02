video suggerito

Fantasanremo 2025 della prima serata: cantanti e punti aggiornati in diretta Martedì 11 febbraio segna l'inizio del Festival di Sanremo e del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e malus della serata. Stasera si esibiscono tutti i 29 artisti in gara.

In contemporanea con l'inizio del Festival di Sanremo al via anche al gioco preferito dai telespettatori: il Fantasanremo. Giacomo Piccinini, tra gli organizzatori del gioco, ai microfoni di Fanpage.it aveva anticipato alcuni dettagli, rendendo già noto il vantaggio per chi ha nella propria squadra Gaia: "Avrà subito 10 punti perché è la prima a esibirsi". Ecco tutti i bonus e malus per la prima serata della kermesse canora di martedì 11 febbraio.

Bonus e Malus della serata di martedì 11 febbraio

I bonus e malus della serata di Sanremo di martedì 11 febbraio. +5 punti per chi indossa gli occhiali da sole, la "scapezzolata" vale 10 punti, stessa cifra anche per chi indossa un outfit rosso o avrà un accessorio di questo colore. L'artista che si presenta scalzo guadagna 15 punti, 5 per chi si siede. L'abbraccio al co-conduttore (stasera sono Gerry Scotti e Antonella Clerici) ha un valore di 10 punti. Malus di -10 punti per chi si scaccola.

Come funziona la serata duetti e come raddoppiare punti al Fantasanremo

Giacomo Piccinini, organizzatore del Fantasanremo, ha chiarito su come si possano acquisire punti durante la serata dei duetti: "Durante la serata dei duetti i bonus e i malus li possono prendere sia l'artista del Festival di Sanremo che il suo duettante. Nel caso di Elodie e Achille Lauro (che hanno scelto di duettare insieme, ndr) Elodie porta i punti anche ad Achille Lauro e viceversa". E ha aggiunto come raddoppieranno i punti nel corso delle diverse serate del Festival di Sanremo 2025:

Da quest'anno in poi, il capitano ogni sera raddoppierà i punteggi se sarà nella top five. Nell'ultima serata raddoppierà solo i punti relativi alla classifica: se arriverà nei primi cinque posti raddoppierà il suo bonus, se arriverà 26esimo, 27esimo, 28esimo o 29esimo raddoppierà il suo malus. È importante che il capitano vada forte in classifca, non con le scapezzolate per intenderci.

Bonus per Gaia e Rkomi, malus per Francesco Gabbani

+20 punti per Gaia, prima ad esibirsi e per la presenza dei ballerini sul palco. Malus di -5 punti per Francesco Gabbani a causa del suo outfit total black. Rkomi guadagna 10 punti per la scapezzolata (sul suo outfit ha scherzato anche Gerry Scotti, che si è detto preoccupato per la sua pancia scoperta), +5 punti per essere stato presentato dal co-conduttore e +10 per averlo abbracciato. Altri 10 punti per la presenza di ballerini sul palco.