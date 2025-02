video suggerito

FantaSanremo 2025, come creare una squadra senza limiti di Baudi: la nuova funzione svelata nel regolamento Quest’anno al FantaSanremo sarà possibile creare la propria squadra senza avere un limite di 100 Baudi da ‘spendere’ per un totale di 7 artisti. Ecco come sbloccare questa nuova funzionalità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e, parallelamente, del FantaSanremo. Ci saranno alcune novità nel regolamento, come la possibilità di avere delle Riserve nella propria squadra, che si potrà creare fino al 10 febbraio: 7 artisti in totale, 5 Titolari e due ‘in panchina', e 100 Baudi da spendere. Le novità non sono però finite: per la prima volta nella storia del gioco, si potranno creare delle squadre senza avere un limite di Baudi. Ecco come funziona questa funzionalità e come sbloccarla.

Come avere Baudi illimitati per la propria squadra al FantaSanremo

Per la prima volta, chi partecipa al FantaSanremo non dovrà preoccuparsi di superare i 100 Baudi per creare la propria squadra. Nell'edizione del 2025 del gioco, infatti, i creatori hanno deciso di introdurre una nuova funzionalità, che consentirà a chiunque di avere a disposizione Baudi illimitati e di non dover più rinunciare ad artisti che ‘costano' troppo. Ma come si fa a ottenersi? Basta accedere sul sito ufficiale del FantaSanremo, registrarsi e creare le proprie squadre. Dopo averne fatte 5, alla sesta comparirà la scritta "Crea una nuova squadra Unlimited", seguita dall'avviso: "Hai sbloccato le squadre senza limiti di Baudi! Ora potrai comporre la squadra che anelavi". Ci sono però delle piccole limitazioni: "Attenzione però! La tua squadra potentissima non gareggerà al campionato mondiale e nemmeno potrà andare a fare la bulla nelle leghe normali, ma potrà partecipare solo nelle leghe Unlimited". Per poter sbloccare questa funzione, quindi, è necessario creare prima 5 squadre.

Tutte le novità nel regolamento del FantaSanremo

Nell'edizione 2025 del FantaSanremo ci saranno alcune novità nel regolamento. Chi partecipa avrà sempre a disposizione 100 Baudi (almeno nelle prime cinque squadre, poi saranno illimitati)e dovrà scegliere un totale di 7 artisti, non più 5 come gli scorsi anni. Ci saranno 5 titolari e due riserve e, stando a quanto si legge, "sarà possibile modificare la formazione durante la settimana del Festival, ogni giorno dal 12 febbraio al 15 febbraio". Le riserve permetteranno anche di far guadagnare bonus e malus extra, che contribuiranno alla classifica finale.