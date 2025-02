I segreti del Fantasanremo, come raddoppiare i punti, i capitani più scelti e l’indizio: “Il petto sarà importante”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Giacomo Piccinini è tra gli organizzatori del Fantasanremo. È intervenuto nella diretta Instagram di Fanpage.it per parlare del gioco che da anni appassiona gli spettatori del Festival di Sanremo 2025. Partiamo dalle belle notizie: "Gaia avrà subito 10 punti perché è la prima a esibirsi". Poi, una piccola anticipazione su bonus e malus:

Non posso dare troppe anticipazioni, ma ci hanno detto che sono scomparse le scapezzolate. Però diciamo che da stasera il petto tornerà a essere importante, qualcuno prenderà la serata di petto, tornerà in voga qualcosa che è stata la storia del Fantasanremo, di cui Achille Lauro è stato uno dei primi a portarla sul palco.

Fantasanremo, i cinque capitani più scelti tra i big di Sanremo 2025

Piccinini ha spiegato che non si aspettavano la straordinaria partecipazione ottenuta in questa edizione del Fantasanremo: "Quest'anno inizia un nuovo ciclo, poteva sgonfiarsi tutto, non avevamo nessuna certezza, non sapevamo cosa aspettarci. Sicuramente non ci aspettavamo i numeri che abbiamo fatto. Abbiamo superato cinque milioni di squadre, tre milioni di iscritti. Numeri assurdi. Tutti i cambiamenti che abbiamo fatto sono stati presi bene dalla community e dai fanta allenatori. Abbiamo reso tutto forse un po' più difficile, non è più una squadra da cinque ma una squadra da sette. Sono cinque titolari e due riserve. Possono essere scambiati tra di loro durante la settimana". Quindi ha svelato i cinque capitani più scelti:

Achille Lauro ha detto in tante interviste che chi lo ha preso come capitano ha sbagliato. Tanti fanta allenatori non hanno cambiato idea, è comunque il capitano più scelto. I primi cinque sono Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia, Tony Effe. Sono loro i più scelti come capitani.

Come funziona la serata duetti per ottenere punti al Fantasanremo

L'organizzatore del Fantasanremo ha anche fatto chiarezza su come si potranno acquisire punti durante la serata dei duetti: "Durante la serata dei duetti i bonus e i malus li possono prendere sia l'artista del Festival di Sanremo che il suo duettante. Nel caso di Elodie e Achille Lauro (che hanno scelto di duettare insieme, ndr) Elodie porta i punti anche ad Achille Lauro e viceversa".

In quali casi raddoppieranno i punti del Fantasanremo

Infine, ha spiegato come raddoppieranno i punti nel corso delle diverse serate del Festival di Sanremo 2025: "Da quest'anno in poi, il capitano ogni sera raddoppierà i punteggi se sarà nella top five. Nell'ultima serata raddoppierà solo i punti relativi alla classifica: se arriverà nei primi cinque posti raddoppierà il suo bonus, se arriverà 26esimo, 27esimo, 28esimo o 29esimo raddoppierà il suo malus. È importante che il capitano vada forte in classifca, non con le scapezzolate per intenderci".