video suggerito

FantaSanremo 2025, i punti della quarta serata cover del Festival con bonus e malus: l’aggiornamento in diretta I punti bonus e malus degli artisti per il Fantasanremo conquistati durante la quarta serata del Festival di Sanremo di venerdì 14 febbraio 2025 dedicata alle cover e ai duetti. Tutti gli aggiornamenti in diretta. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parte la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 dedicata alle cover e contemporaneamente anche la competizione del Fantasanremo, il fantasy game che permette ai telespettatori appassionati dell'evento di giocare e sfidare gli amici con i loro artisti preferiti. I punti bonus e malus della serata sono i seguenti: +20 a chi descrive un particolare o una caratteristica dell’outfit del compagno di duetto, +5 a chi indossa uno o più anelli, +10 per la "scapezzolata", +10 per chi indossa outfit o un accessorio di colore verde, +10 a chi dà un bacio sulla bocca ("se limona raddoppia"), +5 a chi canta sulle scale, +5 chi si commuove, +15 per la sfazzolettata del pubblico, +20 per chi usa un megafono, +20 per chi palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al DopoFestival. Stando alla scaletta, parte Rose Villain: a lei il primo bonus, +10, essendo la prima artista ad esibirsi. Noemi, prima della diretta, ha cantato insieme ai fan: per lei +10 punti.

Parte Rose Villain. Kekko dei Modà sbaglia l'esibizione ma conquista 35 punti

La diretta della quarta serata del Festival è partita con Rose Villain (che duetta con Chiello): per l'artista +10 per essersi esibita per prima, +10 per le piume nel look. Partono bene i Modà presentati da co-conduttore Mahmood (+5), nonostante l'errore del testo del cantante che pagano con -10: dalla diretta Instagram di Fantasanremo annunciano che la band ha totalizzato 35 punti.

Clara conquista +10 per aver abbracciato il conduttore, +5 per essere stata presentata da Geppi Cucciari . Tony Effe +5 per gli anelli, +10 per aver abbracciato Carlo Conti. -5 per Rkomi per il look total black e altri -5 per l'errore nella presentazione del suo nome, ma acquista +10 insieme a Francesca Michielin grazie al bonus strumento.

Lucio Corsi con TopoGigio

Lucio Corsi con TopoGigio conquista +10 grazie al bonus strumento, +5 per aver iniziato l'esibizione seduto sulle scale, +10 per il dettaglio verde nel look di TopoGigio.