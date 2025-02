video suggerito

Come funzionano i punti del FantaSanremo nella serata dei duetti e quale è il bonus della giornata Come funzionano i punti del FantaSanremo 2025 nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover e ai duetti? E il bonus giornaliero? Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it, il creatore Giacomo Piccinini ha svelato alcune anticipazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il FantaSanremo 2025 parallelamente al Festival di Sanremo 2025. Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it, in vista della quarta serata di venerdì 14 febbraio, il creatore del gioco Giacomo Piccinini ha svelato alcune anticipazioni: dal bonus giornaliero a come funzioneranno i punteggi nel caso dei duetti e delle cover, quando a esibirsi sul palco saranno due artisti insieme. Dopo la terza serata, gli organizzatori si stanno prendendo del tempo per valutare alcuni punteggi, come la presunta standing ovation del pubblico in seguito all'esibizione di Olly. Poi una precisazione riguardo alla Top Five: "I primi cinque in classifica raddoppiano i punteggi, guadagnano 20 punti".

Come funzionano i bonus nella serata dei duetti

Durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, tutti e 29 gli artisti in gara si esibiranno con un altro cantante sul palco, esterno alla competizione o loro collega. A tal proposito, Piccinini ha anticipato come funzioneranno in questo caso i bonus del FantaSanremo: "Elodie e Achille duettano insieme. Come tutti i duettanti, prenderanno i punti loro stessi e anche di chi canta insieme a loro. Ad esempio, se ci fosse il bonus occhiali da sole, se Lauro li avesse, il bonus andrebbe a lui e a Elodie". Nel caso di Lucio Corsi, che duetterà con Topo Gigio, anche lui verrà considerano un "artista a tutti gli effetti", in grado di guadagnare bonus e malus.

Il bonus della quarta serata di Sanremo 2025

Anche nella quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 14 febbraio, ci sarà un bonus giornaliero del FantaSanremo. Nel corso della diretta Instagram con Fanpage.it, Giacomo Piccinini ha rivelato quale sarà il tema di questa sera: "Oggi è San Valentino, l'amore sul palco verrà celebrato". È probabile che, dopo il gesto del cuore mimato con le mani nella serata di ieri, oggi l'amore verrà celebrato con un bacio in diretta. Sulla pagina Instagram dedicata al FantaSanremo è arrivata la spiegazione: "Bonus Senza Barriere di venerdì 14 febbraio. Verrà assegnato il bonus giornaliero in collaborazione con Rai Accessibilità ad ogni artista che descriverà un particolare o una caratteristica dell’outfit del compagno di duetto. Così facendo guadagnerà la bellezza di 20 punti".