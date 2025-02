video suggerito

FantaSanremo 2025, i punti della finale del Festival con bonus e malus: l’aggiornamento in diretta I punti bonus e malus degli artisti per il Fantasanremo conquistati durante la finale del Festival di Sanremo di sabato 15 febbraio 2025. Tutti gli aggiornamenti e la classifica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parte la finale del Festival di Sanremo 2025 e contemporaneamente anche la competizione del Fantasanremo, il fantasy game che permette ai telespettatori appassionati dell'evento di giocare e sfidare gli amici con i loro artisti preferiti. Ecco l'aggiornamento in diretta dei punti con bonus e malus per ogni concorrente in gara.

I bonus speciali e i bonus classifica

Anche stasera ci sono alcuni bonus speciali, per i giocatori del Fantasanremo. Il giocatore che fa il gesto della vittoria conquista 20 punti (Bonus SiVola), papillon o cravatta valgono 5 punti, così come occhiali da sole e cappello. 10 punti per i guanti, 10 per outfit o accessorio blu, 5 per chi canta sulle scale, 10 per chi si esibisce con la mano in tasca.

Oltre ai bonus serali, ci sono i bonus legati alla classifica. L'ultimo classificato si guadagna i 30 punti del Bonus Biochetase, il primo classificato 100. 75 per il secondo, 60 per il terzo, 50 per il quarto, 30 per il sesto, 27 per il settimo, 24 per l'ottavo, 21 per il nono, 18 per il decimo, 15 per l'undicesimo, 12 per il dodicesimo, 10 per il tredicesimo, 8 per il quattordicesimo, 6 per il quindicesimo, 4 per il sedicesimo, 2 per il diciassettesimo. Il diciottessimo non fa punti. Dal diciannovesimo posto, col suo -2, iniziano i malus: -4 per il 20°, -6 per il 21°, -8 per il 22°, -10 per il 23°, -12 per il 24°, -15 per il 25°, -18 per il 26°, -19 per il 27°, -24 per il 28°. I premi della critica valgono 30 punti, gli altri premi consegnati sul palco 20.