FantaSanremo 2025, i punti della terza serata del Festival con bonus e malus: l'aggiornamento in diretta Continua il FantaSanremo 2025 anche durante terza serata del Festival di Sanremo 2025, giovedì 13 febbraio. L'aggiornamento in diretta dei bonus e dei malus guadagnati dai 14 artisti in gara questa sera.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il Festival di Sanremo 2025 e parallelamente anche il FantaSanremo 2025. Il gioco permette agli spettatori di sfidare gli amici con la propria squadra, composta da 7 artisti, che nel corso della kermesse potranno guadagnare bonus e malus. Dopo le prime due serate, in cima alla classifica si trova Serena Brancale con un totale di 170 punti, mentre all'ultimo Noemi con appena 27 punti. Nella terza serata di giovedì 13 febbraio, si esibiranno di nuovo 14 dei 29 artisti in gara. Ecco l'aggiornamento in diretta dei punti, tra bonus e malus.

I bonus e i malus di giovedì 13 febbraio, terza serata di Sanremo 25

Nella la terza serata di Sanremo 2025 ci sarà un bonus premium in collaborazione con Avis: tutti gli artisti che sul palco dell'Ariston mimeranno un cuore con le mani, in modi diversi, riceveranno +20 punti. I bonus della serata sono: +5 punti se il cantante indossa un canottiera, +10 per una corona o una tiara in testa, +10 per outfit rosa, +5 per ombelico in bella vista e +20 per una palpata ai glutei della statua di Carlo Conti. Il malus invece è -10 punti se viene fatto il gesto dell'ombrello in diretta sul palco.

Bonus per Clara e Brunori Sas e Sarah Toscano

Ad aprile la terza serata del Festival è stata Clara con il brano Febbre. + 20 per la cantante che ha fatto un cuore con le mani, rispettando il bonus di giornata. Altri +10 per outfit in parte rosa e ancora +10 per essere stata la prima. Brunori Sas guadagna +10 punti per uno strumento sul palco. +10 punti per Sarah Toscano che porta sul palco un tocco di rosa nel suo outift con le calze, unite al nero. Altri +20 per un cuore fatto con le mani e +10 per l'abbraccio a Conti.