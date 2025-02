video suggerito

FantaSanremo 2025, i punti della seconda serata del Festival con bonus e malus: l’aggiornamento in diretta Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 occhi puntati sul Fantasanremo, il gioco che coinvolge tutti i telespettatori appassionati della kermesse. Qui tutti gli aggiornamenti sui bonus e malus in diretta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Parte la seconda serata del Festival di Sanremo e con lei anche il secondo giorno di FantaSanremo 2025, il fantasy game che accompagna la kermesse permettendo ai telespettatori appassionati dell'evento di giocare e sfidare gli amici con i loro artisti preferiti. La prima serata in onda ieri sera, martedì 11 febbraio, ha visto sul podio del gioco Lucio Corsi che ha conquistato ben 90pt. Stasera i 15 cantanti che si esibiranno raccoglieranno nuovi punti. I bonus e malus extra della serata sono i seguenti: +5 per chi indossa un cappello, + 10per chi indossa uno o più guanti, +10 per chi indossa un "tocco di colore", +5 per chi mostra l'ombelico, +10 per chi si esibisce con la mano in tasca, +20 per chi palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al DopoFestival. Perderà 5 punti chi sbadiglia (se non si copre la bocca raddoppia).