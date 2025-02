Sanremo 2025, il riassunto della seconda serata: la lezione di Bianca Balti, ad avercene metà dei suoi sorrisi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa è successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, il riassunto della diretta di mercoledì 12 febbraio. Continua la festa in famiglia, nessun colpevole e tutti complici di un'atmosfera distesa e a tratti domestica. Cristiano Malgioglio ha fatto il suo senza sporcarsi troppo le mani, Nino Frassica ha alzato meravigliosamente l'asticella del nonsense. La vera lezione però è arrivata da Bianca Balti, che non ha lasciato la vita le compromettesse nemmeno un sorriso.

Un cancro ovarico al terzo stadio che negli ultimi mesi le ha cambiato la vita e l'ha spinta a voler mostrare sui social la parte più difficile del suo percorso con lo spirito migliore al quale si potesse aspirare. Un inno, vivace e pieno, che dal palco dell'Ariston è arrivato forte e chiaro. "Con mia grande sorpresa, in questi ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai. Non do più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione", ha dichiarato a pochi giorni dal Festival. Un'infusione di gioia nonostante tutto, nonostante soprattutto quel termine ‘guerriera' nella parte iniziale che poco è andato giù ma che di sicuro ha subito un sovraccarico di significato rispetto alle intenzioni.

Una festa in famiglia con tanti bambini. In primis, Vittorio Bonvicini, nipote di Alessandro Borghi, che lo ha accompagnato su una panchina per sostenere la scena di Damiano David, intento a rendere omaggio a Lucio Dalla con il brano Felicità. Un crollo emotivo verticale, non si è trattenuto nessuno, nemmeno il piccolo Vittorio, che con le sue lacrime ha ridotto in brandelli l'ultimo pezzo di cuore rimasto dopo l'esibizione. E pensare che subito dopo avrebbe cantato Simone Cristicchi, una combo micidiale.

Alessandro Gervasi è stato il secondo bambino protagonista della serata. Enfant prodige del piano, a soli sei anni ha suonato Champagne di Peppino Di Capri, al quale ha prestato il volto da piccolo nella fiction Rai omonima che andrà in onda il 24 marzo. Con il dono dell'orecchio assoluto, ha incantato il pubblico e ipnotizzato la platea. Apprezzato e invidiato, essendo l'unico giustificato a lasciare l'Ariston a un orario umano per andare a letto.

La gara tra le Nuove Proposte si è conclusa con due finalisti: Alex Wyse e Settembre. Stasera, giovedì 13 febbraio, si saprà chi dei due è il vincitore. Intanto per tutta la serata il tempo è stato scandito anche dal televoto, che si è aggiunto alle votazioni Sala Stampa, Tv e Web. Fedez, Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi in ordine sparso svettano nelle prime posizioni. La classifica provvisoria delle prime due serate comincia a delineare un minimo il podio che sarà.

Si va verso la terza serata, l'andamento è regolare, gli scossoni mancano, una strana quiete regna. Sembra un Festival di assestamento, un momento di transizione in cui si avverte la necessità di prendere le misure sul passato per dosare meglio il presente. E capire la vera identità di questo nuovo Sanremo e di quelli che verranno.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi