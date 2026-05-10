I video de La vita in diretta sui pavoni di Punta Marina sono ovunque e c’è chi chiede di farne una serie tv

I pavoni di Punta Marina sono ovunque, complici i video de La Vita in diretta, che da una settimana se ne occupa su Rai1 con la mediazione in studio di Alberto Matano. La gestione della fauna locale si è trasformata in una saga popolare, capace di scalare le vette dell’audience televisiva nazionale. Fioccanno parodie, remix, meme e c’è chi chiede a gran voce di farne una serie tv.

I pavoni di Punta Marina sono ovunque, complici i video de La Vita in diretta, che da una settimana se ne occupa su Rai1 con la mediazione in studio di Alberto Matano. La gestione della fauna locale si è trasformata in una saga popolare, capace di scalare le vette dell'audience televisiva nazionale. Complice un montaggio pensato ad arte, in cui le lamentele degli abitanti si alternano ai rumori acuti generati dai pavoni, le immagini hanno stimolato il dibattito e portato addirittura alla richiesta di una serie tv.

Tutto nasce a Punta Marina Terme, una località balneare vicino a Ravenna. Se ne occupa la stampa locale con un servizio pubblicato da Il Resto del Carlino, che spiega come per anni una piccola colonia di pavoni ha vissuto libera tra le villette e la pineta. Da piacevole comunità esotica, è arrivata a superare il centinaio di esemplari, complice il periodo del Covid, e da lì la situazione sarebbe sfuggita di mano. I residenti sono insorti a causa di tre fattori in particolare: i rumori molesti, generati specialmente durante il periodo dell'accoppiamento e all'alba; i danni materiali derivati dalla tendenza dei pavoni a graffiare le carrozzerie delle auto, spesso beccando il proprio riflesso credendolo un rivale, e a distruggere i giardini privati; e infine la consistente presenza di guano nelle aree comuni e nei cortili.

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, a un certo punto, hanno deciso di intervenire per contenere la diffusione degli esemplari e le relative conseguenze. Il piano avrebbe previsto il trasferimento in allevamenti ed aziende agricole, ma gli animalisti sono insorti, temendo che i pavoni finissero in strutture non idonee. Tutto questo movimento ha attirato i media, in particolare La vita in diretta, che è andata sul posto per raccontare quanto stava accadendo.

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Il primo servizio, dal ritmo serrato, ha fatto sì che urla, imprecazioni, lamentele e denunce diventassero protagoniste di "un servizio horror" ai limiti del paradossale. E così, da thriller urbano il caso di Punta Marina si è trasformato in una commedia tutta da ridere, nonostante la situazione in parte continuasse ad avere contorni drammatici. Il limbo decisionale dettato dall'incertezza sul futuro dei pavoni ha iniziato a fare da sfondo a una storia che trasmetteva tutto il sapore della provincia italiana: una lite furibonda per motivi banali, ma estremamente sentiti, che degenerava davanti alle telecamere con un'energia che nessun copione avrebbe potuto replicare.

Il video è stato ripreso account satirici come Trash Italiano, Il Grande Flagello e Commenti Memorabili, che hanno isolato i momenti più assurdi e li hanno resi protagonisti di parodie, remix e meme. Una chiave pop che ha solleticato l'idea di trasformarla in una serie tv o, in totale aderenza con la realtà, in un documentario. Da Matano ad altri sulla generalista il passo è stato breve e i servizi nei programmi Mediaset e Rai, inclusi i TG, hanno iniziato a proliferare. Che cosa accadrà ai Pavoni di punta Marina? Per scoprirlo, probabilmente basterà tenere accesa la tv su un canale qualsiasi.