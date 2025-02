Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata in diretta: orari, cantanti e ospiti

Bianca Balti sarà una delle co-conduttrici al fianco di Carlo Conti nella seconda serata di Sanremo, di mercoledì 12 febbraio. La top model, che nella conferenza stampa di oggi ha affermato di aver accettato il ruolo per celebrare la gioia di vivere e non per parlare della sua malattia, ha pubblicato alcune stories su Instagram in cui si scalda la voce in vista di stasera. Oltre a lei, i co-conduttori saranno anche Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.