video suggerito

Chi è Bresh a Sanremo 2025 e qual è il vero nome del cantante in gara con La Tana Del Granchio Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è in gara a Sanremo 2025 con La Tana Del Granchio. Il 28enne cantautore genovese ha pubblicato nel 2024 tre singoli: il tormentone Torcida e le collaborazione con Diss Gacha e Artie 5ive, rispettivamente in Per Un BroBro e Per Sempre. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bresh, Sanremo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, è un cantautore di origini liguri ed esordirà come concorrente nella categoria Big alla 75° edizione del Festival di Sanremo con la canzone La Tana Del Granchio. Non si tratterà della sua prima apparizione alla kermesse, perché solo nella scorsa edizione era stato presente in due serate. La prima, quando si è esibito con il singolo Guasto D'Amore, in collegamento dalla Costa Smeralda. Mentre durante la serata cover, aveva accompagnato Emma in un medley di brani di Tiziano Ferro. Ha pubblicato nel 2024 tre singoli: il tormentone Torcida e le collaborazione con Diss Gacha e Artie 5ive, rispettivamente in Per Un BroBro e Per Sempre.

Chi è Bresh e cosa significa il suo nome d'arte

Andrea Brasi, il vero nome di Bresh, è nato a Lavagna e cresciuto a Bogliasco, in provincia di Genova. Nato nel 1996, si avvicina al mondo della musica nel 2012 pubblicando il mixtape Cambiamenti, prima di entrare a far parte della WildBandana, iconica crew a cui appartenevano autori come Tedua e Izi. Dopo la firma con Thaurus Musica, nel 2019 arriva il primo album dal titolo Che io m'aiuti, in cui appaiono Parà con Tedua e Girano con Izi, complessivamente oltre 50 milioni di streaming su Spotify. Il nome Bresh arriva dalla sua infanzia, come raccontato in un'intervista a L'Officiel dal cantante: "È un nome che non mi sono scelto. Il mio cognome è Brasi e da quando sono piccolo piccolo tutti i miei amici mi chiamano Bresh. Inizialmente non mi piaceva nemmeno: lo vedevo come troppo esterofilo e poco italiano, poi mi sono abituato e ho detto: che Bresh sia!"

La carriera e i successi da Angelina Jolie a Guasto D'Amore

Il primo successo sarà Angelina Jolie, contenuta nell'album Oro Blu del 2022: il brano verrà certificato 4 volte disco di platino FIMI. Con il successo di Oro Blu, nel 2023 compone uno dei brani più ascoltati in Italia, diventata anche l'inno di una squadra di calcio maschile di Serie A come il Genoa: stiamo parlando di Guasto D'Amore, quasi 100 milioni di stream su Spotify. Nello stesso anno arrivano le collaborazioni in Parafulmini, con Ernia e Fibra, ma sopratutto Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari. La sua esposizione arriva alle porte di Sanremo, già nel 2024, quando si presenta come ospite della Costa Concordia, cantando proprio Guasto D'Amore, ma accompagnando anche durante la serata cover Emma. Con la cantante salentina interpreterà un medley di brani di Tiziano Ferro. Ha pubblicato nel 2024 tre singoli: il tormentone Torcida e le collaborazione con Diss Gacha e Artie 5ive, rispettivamente in Per Un BroBro e Per Sempre. Qui il suo profilo Instagram.

Leggi anche Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset

Bresh in gara a Sanremo 2025 con La Tana Del Granchio

Bresh sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2025: al suo esordio assoluto da concorrente Big, si presenta con il brano La Tana Del Granchio. Non è la sua prima apparizione però al Festival, vista la sua partecipazione nella scorsa edizione come ospite. Prima della Costa Concordia, cantando Guasto D'Amore, ma accompagnando anche durante la serata cover Emma con un medley di brani di Tiziano Ferro.