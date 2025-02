video suggerito

Damiano David super ospite a Sanremo 2025, la fidanzata Dove Cameron e il fratello Jacopo in prima fila all’Ariston Dove Cameron è presente al Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L’attrice e cantante statunitense è in prima fila per sostenere il fidanzato Damiano David, ospite della serata. Al suo fianco anche il fratello del cantante, Jacopo David. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Dove Cameron è presente questa sera al Teatro Ariston per assistere alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025 che vede tra i protagonisti anche Damiano David, il suo fidanzato, super ospite dell'evento. Il cantante dei Maneskin partecipa per la prima volta alla kermesse senza la sua band: dopo l'omaggio a Lucio Dalla con Alessandro Borghi e Vittorio Bonvicini, ha cantato il suo singolo Born with a broken heart. Dalla platea, in prima fila, a sostenerlo la fidanzata che è stata ripresa dalle telecamere di Rai1: al suo fianco anche il fratello del cantante, Jacopo David.

Dove Cameron e Jacopo David a Sanremo 2025 per Damiano

L'attrice, cantante e modella statunitense Dove Cameron è stata più volte inquadrata dalle telecamere di Rai 1 durante la seconda serata del Festival di Sanremo di mercoledì 12 febbraio 2025.

Ha partecipato per seguire dal vivo l'esibizione del fidanzato Damiano David: dalla prima fila, con il fratello del cantante, Jacopo David, al suo fianco, ha assistito all'omaggio a Lucio Dalla fatto ad apertura della serata, poi alla performance sulle note di Born with a broken heart, il suo ultimo singolo.

Chi è Jacopo David, il fratello del cantante dei Maneskin

Jacopo David è il fratello maggiore di Damiano. Sul suo conto non si hanno informazioni: nato nel 1996, è un tifoso della Roma e sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Alice. Il suo profilo Instagram risulta privato. Incredibile è la particolare somiglianza con il celebre cantante.

La storia d'amore tra Damiano David e Dove Cameron nata oltre un anno fa

Dove Cameron è entrata nella vita di Damiano David dopo la fine della lunga relazione con Giorgia Soleri. Lo scorso ottobre hanno festeggiato un anno di amore ed entrambi su Instagram si sono dedicati parole d'affetto: "L'anno più veloce della mia vita, vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre", ha scritto lei su Instagram a corredo di una serie di foto e video insieme al cantante. "Grazie a Dio pensi che io sia carino" ha risposto alla dedica Damiano David. Vista la distanza che li divide nella vita di tutti i giorni, starebbero pensando di andare a convivere. Lo ha raccontato di recente il cantante a Fabio Fazio nello studio di Che Tempo che fa: "Stiamo pensando di andare a vivere insieme. Lei è a Los Angeles, io a Roma, vedremo come fare".