Chi è Vittorio Bonvicini, il bambino che si è commosso a Sanremo 2025 con Alessandro Borghi e Damiano David Vittorio Bonvicini, il bambino presente sul palco di Sanremo 2025 durante l’esibizione di Damiano David, è il nipote di Alessandro Borghi. Al termine della performance non è riuscito a trattenere le lacrime. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Damiano David ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in diretta questa sera di mercoledì 12 febbraio su Rai 1 con un omaggio a Lucio Dalla. Il componente della band Maneskin, per la prima volta da solista sul palco dell'Ariston come super ospite, ha cantato sulle note di Felicità accompagnato sul palco dalla presenza di Alessandro Borghi e un bambino, Vittorio Bonvicini, che al termine dell'esibizione non è riuscito a trattenere le lacrime. Il ragazzino è il nipote del celebre attore romano che ha spiegato sul palco il motivo per il quale ha scelto di portarlo con sé.

Chi è Vittorio Bonvicini, il nipote di Alessandro Borghi a Sanremo

Si chiama Vittorio Bonvicini il bambino presente sul palco dell'Ariston, a Sanremo 2025, durante l'esibizione di Damiano David. Mano nella mano con Alessandro Borghi, al termine della performance non è riuscito a trattenere le lacrime. "Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità" ha dichiarato l'attore, suo zio, dopo l'omaggio a Lucio Dalla di Damiano David che ha cantato Felicità, celebre successo del 1988.

L'esibizione di Damiano David: l'omaggio a Lucio Dalla

Damiano David dopo aver cantato Felicità di Lucio Dalla sul palco dell'Ariston ha ringraziato Carlo Conti per l'emozione che gli ha regalato: "Mamma mia, grazie", le parole. Alessandro Borghi ha continuato: "Sono felicemente ospite. Devo ringraziare Damiano perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Quella cantata da David è una canzone dedicata ai giovani".