Chi è Alessandro Gervasi, il bambino prodigio di 6 anni che suonerà a Sanremo 2025 Alessandro Gervasi è il bambino prodigio, con la dote dell’orecchio assoluto, che si esibirà sul palco dell’Ariston sulle note di Champagne. A soli sei anni ha vinto riconoscimenti importanti nel mondo della musica e Cinzia Th Torrini l’ha scelto per interpretare il piccolo Peppino di Capri, nella fiction in onda su Rai1. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera, sul palco del Festival di Sanremo, ci sarà un ospite più che speciale, si tratta di Alessandro Gervasi, bambino prodigio che a soli sei anni suonerà sul palco dell'Ariston. Il piccolo, che ha la dote di avere l'orecchio assoluto, interpreta Peppino di Capri nella fiction Champagne diretta da Cinzia Th Torrini, che andrà in onda su Rai1 il prossimo 24 marzo. "Ha soltanto sei anni, ma al pianoforte ci regalerà un momento speciale sulle note di Champagne" aveva già dichiarato Carlo Conti nel presentarlo.

Chi è Alessandro Gervasi, il bambino che interpreta Peppino di Capri

Alessandro Gervasi è nato a Buseto Palizzolo, una cittadina in provincia di Trapani, il 23 novembre 2018. È stato durante la pandemia che il bambino ha iniziato a muovere i primi massi nel mondo della musica, vedendo suonare il suo papà, che di mestiere fa il metalmeccanico, ma che sempre avuto una predisposizione per la musica. A soli tre anni, infatti, ha iniziato a giocare costantemente con una tastiera giocattolo, finendo per suonare da solo l'Inno di Mameli, imparato proprio durante la pandemia ed è stato in quel momento che i familiari si sono resi conto del fatto che, il bambino, avesse il cosiddetto orecchio assoluto.

I primi riconoscimenti vinti da Alessandro

A maggio 2024 ha partecipato al concorso di esecuzione musicale organizzato dal suo paese e ha vinto il primo premio nella categoria pianoforte, a distanza di qualche mese, ad agosto, al Festival internazionale della fisarmonica organizzato in un centro vicino, senza aver mai provato prima, si è cimentato in una esibizione con il campione del mondo del genere, in un video che è diventato in poco virale e finito tra le mani della regista Cinzia Th Torrini. All'età di soli sei anni, Alessandro ha vinto il primo premio nella categoria 6-16 anni al Tour Music Fest nella Repubblica di San Marino, dove ha suonato Libertango, un pezzo di Astor Piazzolla e festeggiando anche il suo sesto compleanno tra le braccia del maestro Bepp Vessicchio. Nonostante la sua dote innata, da un mese ha iniziato le lezioni di pianoforte con un maestro del Conservatorio.

Le parole dei genitori

Il piccolo, come raccontato dalla madre, Giovanna Paladino, si è subito mostrato entusiasta di partecipare a Sanremo: "Mamma, c'è Cinthia? C'è il pianoforte? Voglio suonare!". Per la sua giovanissima età i genitori preferiscono fare piccoli passi: "Per adesso è il fenomeno Alessandro, il bambino prodigio di cui tutti parlano. Ma non deve restare il fenomeno, speriamo sia l'artista: siamo pronti a supportarlo e a sostenerlo, con i piedi ben piantati per terra. Viviamo questo bel momento con la leggerezza e con gli occhi di un bambino".