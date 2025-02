Antonio Cassano e Rose Villain faccia a faccia a Sanremo: “Tu perché lo hai fatto?”, “Sono un c…” La cantante ospite del trio di Viva el Football a Sanremo. Cassano le chiede del colore dei capelli e lei rilancia con una domanda sugli orecchini. La risposta dell’ex calciatore barese è tranciante. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A Sanremo, in occasione del Festival 2025, c'è anche il trio di Viva el Futbol. Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola accolgono gli ospiti nella postazione all'Urban Vision loves Rolling Stone Village. Mescolano calcio e musica, interagiscono con gli artisti. Ci sono Bresh, Rocco Hunt e Rose Villain, che nelle ultime ore è divenuta virale per il "complimento" rivoltele in dialetto napoletano da uno spettatore.

"Si' ‘na preta", "Sei una pietra" ha urlato la persona dalla platea dell'Ariston pochi attimi prima che la cantante iniziasse la sua esibizione. Era appena arrivata sul palco, sfoggiando un abito completamente rosso, quando la diretta della serata ha restituito quella voce sbucata dal nulla. "Ero concentrata, ho sentito solo un ululato", ha ammesso l'interprete del brano Fuorilegge. Salvo usare la parola (pietra) di quello slogan molto particolare come scritta da mettere su una t-shirt estremamente originale.

Echi della sua performance (e non solo) nella serata inaugurale del concorso canoro sono stati oggetto di discussione con Cassano, Adani e Ventola. Tra le tante curiosità toccate ce n'è stata una in particolare, l'ha esposta l'ex calciatore barese: ha chiesto a Rose Villain perché ha scelto di colorarsi i capelli di un azzurro che sfuma nel turchino.

La domanda di Cassano a Rose Villain sul colore dei capelli

"Non ho detto che stai bene o non stai bene – le parole di FantAntonio -. Stai bene… però ti dico, ma in generale come artista perché sei stravagante, particolare, l'hai fatto perché ti piace quel colore?". La replica della cantante è semplice, semplice. "No, a me piace molto il colore e mi sono sempre sentita di avere il capello un pochino estroso… anche se poi in realtà sono una persona un po' timida".

La cantante chiede all'ex calciatore degli orecchini, risposta tranciante

Finita lì? No. L'interprete non ha lasciato cadere quel colloquio e ha rilanciato ribaltando il fronte della domanda. Questa volta è lei a condurre il gioco e non perde l'occasione per chiamare direttamente in causa lo stesso Cassano. "È tipo tu, invece gli orecchini…", gli fa notare indicando i monili indossati dall'ex calciatore. La risposta di Cassano è esilarante. A suo modo mette un punto a quel momento di imbarazzo che ha preso anche lui. Meglio tirare la palla in tribuna che impelagarsi in altro… e allora si lascia andare: "Vuoi sapere perché li porto? Perché sono un coglione".