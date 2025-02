video suggerito

"Sei una pietra": cosa significa la frase urlata a Rose Villain a Sanremo 2025 Cosa significa la frase "si 'na prèta" pronunciata in napoletano a Sanremo e rivolta a Rose Villain.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rose Villain al Festival di Sanremo 2025 (11/02/2025)

Cosa significa la frase "Si ‘na prèta" urlata a Rose Villain durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025? In molti se lo stanno domandando. La cantautrice e rapper milanese, al secolo Rosa Luini, in concorso con la sua canzone "Fuorilegge", era appena salita sul palco del Teatro Ariston per esibirsi, quando, con le luci ancora spente, questa frase, urlata da qualcuno in platea, ha squarciato il silenzio nei pochi secondi prima dell'inizio della canzone.

Il significato della frase "si ‘na preta" urlata a Rose Villain

Ma cosa significa? La frase è in lingua napoletana e potrebbe essere tradotta letteralmente in italiano con "sei una pietra". Ovvero, sei dura come il marmo, un sasso. Il significato letterale, però, non rende completamente il senso delle parole, che da una parte potrebbe rievocare la perfezione delle sculture e delle statue di epoca classica, che si ritrova anche nella perifrasi "avere un fisico scultoreo", che si usa anche per gli uomini. La frase suonerebbe, quindi, come "sei molto bella e in forma".

Dall'altra, potrebbe essere interpretato, però, anche in senso negativo, come un insulto o comunque avere una accezione sessista. Essere una pietra può significare talvolta anche essere immobile, appunto come un sasso, ma non sembra questo il caso. Sia l'intonazione che il contesto nel quale è stata pronunciata la frase sembrerebbero lasciar propendere per la prima interpretazione dell'epiteto urlato dalla galleria del teatro Ariston di Sanremo, che resta ad ogni modo piuttosto colorito.

Il rapporto della cantautrice con Napoli

Altra considerazione è da fare sull'uso della lingua napoletana. A Rose Villain, infatti, non sarà sfuggito il senso della frase, conoscendo molto bene il napoletano. La cantautrice lombarda con Napoli ha un rapporto intenso: è infatti sposata con un napoletano, il discografico napoletano Andrea Ferrara, nome d'arte Sixpm. Inoltre, è amica stretta di Geolier, con il quale ha fatto molte collaborazioni. Rose Villain è venuta di recente a Napoli per partecipare al video di Guè, ambientato ai Quartieri Spagnoli.