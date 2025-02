video suggerito

Fabio Balsamo spiega a Rose Villain che cosa vuol dire “sei una pietra” Dopo l’esclamazione diventata virale, rivolta a Rose Villain sul palco dell’Ariston, entra in gioco Fabio Balsamo dei The Jackal per spiegare alla cantante cosa significa l’espressione napoletana. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno dei momenti più esilaranti della prima serata del Festival di Sanremo, sebbene non ci siano stati grandi slanci, è stata l'esclamazione sollevatasi dal pubblico di un tale che ha urlato a Rose Villain, da poco giunta sul palco dell'Ariston: "Sei una pietra". Per provare a spiegare il significato di quanto urlato alla cantante, sono intervenuti i The Jackal, che l'hanno fatta accomodare sul loro divano e Fabio Balsamo le ha dato una lezione di napoletano.

La spiegazione di Fabio Balsamo

Ancor prima che Rose Villain potesse iniziare ad intonare il suo nuovo brano sanremese, ovvero Fuorilegge, dalle retrovie dell'Ariston si è levato un urlo in chiaro dialetto napoletano: "Sì' na prèta". Esclamazione che, in poco tempo, è diventata virale. I partenopei avranno subito capito l'intento dello spettatore, comprendendo anche il significato che, facendone una traduzione letterale, non andrebbe a cogliere l'essenza di un'affermazione di questo tipo.

Ed è per questo motivo che entra in gioco un team d'eccezione, come i The Jackal, che durante la loro serata dedicata a Sanremo, seduti sul divano e pronti a commentare ogni avvenimento verificatosi sul palco dell'Ariston. Tocca a Fabio Balsamo erigersi a professore: "Ti hanno detto che sei una pietra" le dice in tono dimesso, sopraffatto da Aurora Leone che le dice: "Non le hai spiegato che vuol dire, hai solo tradotto". E l'attore, quindi, avvia una spiegazione a dir poco fantasiosa, seppur con un vago sentore scientifico, e quindi si addentra nell'analisi dell'affermazione napulegna: "La pietra ha, lo sappiamo, una composizione chimica…Diciamo che la materia si divide in tre stati, alla pietra, equivale che, sei tosta, sei proprio", e lei prova ad aiutarlo dicendo: "Sei al terzo stato", travolto da un certo imbarazzo e anche un briciolo di difficoltà nell'affrontare la faccenda: "Ma come glielo dico?" si chiede con i suoi soliti modi, scatenando l'ilarità dei suoi compagni.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Inaspettata, ma perfettamente in tema, la risposta della rapper milanese, che mostrando anche il braccio, come a voler far mostrare il muscolo dice con un certo orgoglio: "Ma io sono una pietra, no?!".