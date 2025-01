video suggerito

Rose Villain e Guè, video a Napoli nei vicoli dei Quartieri Spagnoli I rapper Rose Villain e Guè tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli per girare un video musicale: curiosità e tanti video su Tiktok.

A cura di Redazione Napoli

Impossibile l'effetto-sorpresa: nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli tutti sanno tutto e una troupe video con due star del rap italiano non passa certo inosservata. Soprattutto poi perché in questo caso Rose Villain e Guè non hanno solo deciso di girare immagini a Napoli per un loro nuovo video ma anche di interpretarlo, camminando nel dedalo di vicoli, addirittura ballando sulle discese e sugli scaloni.

Decine i video amatoriali su Tiktok che mostrano la 35enne Rose Villain, al secolo Rosa Luini, affacciata da un balcone al terzo piano di un palazzo dei Quartieri, con una appariscente pelliccia sintetica rosa di scena. Per Guè, il 44enne Cosimo Fini, produttore e rapper di successo, anche una performance con i ballerini in strada.

Uno dei successi di Rose Villain, "Come un tuono", uscito lo scorso anno nell'album Radio Sakura, scritto fra gli altri dal napoletano Davide "Tropico" Petrella vede anche la partecipazione di Guè.

