Il testo e il significato di Pelle diamante, la canzone di Marcella Bella al Festival di Sanremo 2025 Marcella Bella si presenta al Festival di Sanremo 2025 con Pelle Diamante: si tratta della nona partecipazione della cantante sicula al Festival. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Marcella Bella, Sanremo 2025

Marcella Bella, nome d'arte di Giuseppa Marcella Bella, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Pelle diamante. Si tratta della nona partecipazione al Festival, dopo l'esordio nel 1972 con Montagne Verdi. Seguono le partecipazione nel 1981 con Pensa per te, 5 anni più tardi con Senza un briciolo di testa, mentre l'anno successivo con Tanti Auguri. Poi nel 1988 con Dopo la tempesta prima della partecipazione con suo fratello, l'autore Gianni Bella, nel 1990 con Verso l'ignoto. Le ultime due partecipazioni arrivano nel 2005 e nel 2007, rispettivamente con Uomo Bastardo e Forever – Per sempre, di nuovo con suo fratello Gianni Bella. Hanno lavorato al suo brano anche Andrea Simoncini, Senatore Cirenga e Marco Rettani. Qui il testo e il significato di Pelle diamante.

Il testo di Pelle diamante

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Il significato di Pelle diamante a Sanremo

Marcella Bella è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la nona apparizione al Festival, la cantante romana si esibisce con Pelle diamante. Una canzone a cui hanno lavorato anche Andrea Simoncini, Senatore Cirenga e Marco Rettani. Un brano up-tempo in cui la cantante descrive la sua immagine come "forte, tosta, indipendente, non mi tocca niente". Un manifesto di empowerment femminile, che trae, attraverso la figura della cantante, ancora più forza. Nell'intervista disponibile su Rai Play, la cantante ha raccontato così il brano: "Pelle diamante è quasi un inno pensato e dedicato alle donne di oggi, indipendenti, che sanno quello che vogliono, che si fanno valere, e che sono talmente sicure e quasi dure, quasi, da essere molto vicine ad un diamante, diamante che è la pietra più dura che ci sia però è anche molto molto preziosa, quindi queste donne sono anche preziose".