Televoto Sanremo 2025 per la seconda serata: i codici e come votare i cantanti e le canzoni in gara

A partire dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2025 entra in gioco il televoto. Per partecipare, ecco le informazioni ufficiali su codici, modalità di voto, costi e l'influenza del televoto sulla classifica.

I codici per votare i cantanti nella seconda serata del Festival

Durante la trasmissione, a ciascun artista in gara verrà assegnato un codice a 2 cifre, comunicato al pubblico nel corso della serata. Per esprimere il proprio voto, sarà necessario utilizzare questo codice associato all'artista prescelto. Ecco la lista dei cantanti e i codici per il televoto:

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgia Rkomi Rose Villain Willie Peyote

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per votare tramite chiamata da rete fissa, è possibile comporre i numeri ufficiali del televoto e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifre corrispondente all'artista scelto. Questi sono i numeri da comporre: 894.001 da fisso

Come televotare tramite SMS

Per televotare tramite SMS bisognerà innanzitutto abilitare il servizio di televoto presso il proprio operatore di riferimento poi bisognerà inviare un SMS con il solo codice televoto a questo numero: 475.475.1 da mobile.

I costi e quanti voti si possono esprimere

I costi associati al televoto mediante numero telefonico fisso (894.001) sarà di Euro 0,51 IVA inclusa in caso di voto valido. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

Quanto pesa il televoto della seconda serata sulla classifica finale

Nel corso della seconda serata, le canzoni vengono votate tramite Televoto e Giuria della Radio, entrambi concorrono alla classifica finale per il 50%. Come da nuovo regolamento, i voti di questa sera contribuiranno a cristallizzare il risultato per la classifica finale di sabato, quella che decreterà le prime cinque posizioni dei finalisti.